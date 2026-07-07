To mają być największe marki Xboxa. Zmiany przyśpieszą prace nad Falloutem 5 i The Elder Scrolls 6?

Po ogłoszonej restrukturyzacji można byłoby oczekiwać większego skupienia Bethesdy na swoich przyszłych projektach.

Microsoft porządkuje struktury Xboxa, a zmiany mają objąć również ZeniMax, czyli firmę stojącą za takimi studiami jak Bethesda, id Software, MachineGames czy ZeniMax Online Studios. Według najnowszych doniesień reorganizacja nie ograniczy się wyłącznie do cięć kadrowych. Właściciel Bethesdy ma skupić się przede wszystkim na największych i najbardziej rozpoznawalnych markach ze swojego portfolio. Fallout, The Elder Scrolls, Doom, czy Wolfenstein należą do najważniejszych marek Xboxa To kolejny etap szerokiej restrukturyzacji działu gamingowego Microsoftu. Z informacji przekazanych przez Ashę Sharmę wynika, że w ramach obecnej fali zwolnień pracę straciło już około 1600 osób związanych z Xboxem, a kolejne redukcje mają zostać przeprowadzone w dalszej części roku fiskalnego. Zmiany mają dotykać praktycznie wszystkich zespołów znajdujących się pod skrzydłami Microsoft Gaming, w tym właśnie ZeniMaxu.

Najważniejszy element nowej strategii dotyczy priorytetów wydawniczych. ZeniMax ma skoncentrować swoje zasoby na najmocniejszych seriach, a więc na Fallout, The Elder Scrolls, Doom, Quake oraz Wolfenstein. W praktyce oznaczałoby to większy nacisk na marki, które od lat budują pozycję Bethesdy i jej partnerskich studiów, choć na ten moment nie wiadomo, czy przełoży się to na szybsze premiery kolejnych odsłon. W przypadku The Elder Scrolls 6 oczekiwania graczy są ogromne, tym bardziej że produkcja została zapowiedziana wiele lat temu i wciąż pozostaje jednym z najbardziej wyczekiwanych projektów Bethesdy. Podobnie wygląda sytuacja z Falloutem 5. Ostatnia pełnoprawna odsłona głównej serii, Fallout 4, ma już ponad dekadę, a popularność marki dodatkowo wzrosła po sukcesie serialowej adaptacji. Nic więc dziwnego, że w doniesieniach pojawiają się sugestie, iż Microsoft może chcieć przyspieszenia prac nad kolejnymi dużymi grami z tych uniwersów.

GramTV przedstawia:

Na liście priorytetów mają znaleźć się również klasyczne serie FPS. Doom pozostaje aktywną marką, a Doom: The Dark Ages otrzyma pierwsze rozszerzenie zatytułowane Revelations. Znacznie ciszej było natomiast w ostatnich latach wokół Quake’a i Wolfensteina. Quake Champions oraz Wolfenstein II: The New Colossus zadebiutowały w 2017 roku, a późniejsze poboczne projekty związane z Wolfensteinem nie spotkały się z równie ciepłym przyjęciem. Według doniesień kolejna gra z tej serii od MachineGames znajduje się już jednak w produkcji, choć nie została jeszcze oficjalnie pokazana publicznie. Niejasna pozostaje przyszłość Starfielda. Produkcja Bethesdy otrzymała w kwietniu dodatek Terran Armada, ale w raportach dotyczących nowej strategii ZeniMaxu tytuł ten nie pojawia się wśród kluczowych marek. Nie wiadomo więc, czy Bethesda będzie dalej rozwijać tę markę dodatkami, czy też większa część zasobów zostanie przesunięta w stronę Fallouta i The Elder Scrolls. Restrukturyzacja ma objąć także konkretne zespoły. Według doniesień znaczące redukcje mają dotknąć id Software oraz ZeniMax Online Studios. MachineGames, czyli studio kojarzone przede wszystkim z Wolfensteinem, ma natomiast przejść obecną falę zmian bez większych strat. Nie ma jednak pewności, czy wszystkie wymienione marki będą rozwijane przez dotychczasowe zespoły, czy Microsoft zdecyduje się na inne rozłożenie obowiązków wewnątrz ZeniMaxu.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.