Ponad 3 miliony graczy i... strach o przyszłość. Fani tego wielkiego hitu Xbox obawiają się o los gry

Gracze zastanawiają się, czy sukces gry wystarczy, by uchronić ją przed skutkami restrukturyzacji.
Masowe zwolnienia w strukturach Microsoft Gaming i Xboxa odbiły się szerokim echem w całej branży. Choć Grounded 2 pozostaje jedną z największych premier Obsidian Entertainment ostatnich miesięcy, wśród fanów zaczęły pojawiać się obawy o przyszłość gry. Wszystko za sprawą informacji o redukcji zatrudnienia w studiu oraz wpisów, które szybko obiegły media społecznościowe i Reddita.
Gracze boją się, że sukces Grounded 2 może nie wystarczyć
Nie wiem, czy to wpłynie na Grounded 2. Modlę się tylko, żeby gra nie ucierpiała.
Pod wpisem szybko pojawiły się setki komentarzy. Wielu graczy podkreśla, że byłoby niezrozumiałe, gdyby Microsoft osłabił zespół odpowiedzialny za jedną z nielicznych produkcji, która odniosła wyraźny sukces. Inni liczą, że zwolnienia ominęły twórców Grounded 2 i objęły przede wszystkim inne działy studia.
GramTV przedstawia:
Obawy nie są jednak bezpodstawne. Według ostatnich doniesień Obsidian miał pożegnać się z około jedną czwartą załogi w ramach szeroko zakrojonej restrukturyzacji Xboxa. Jednocześnie Grounded 2 ma za sobą bardzo udany okres w programie wczesnego dostępu. Produkcja przyciągnęła już ponad 3 miliony graczy, stając się jedną z największych tegorocznych premier Microsoftu.
Na razie nic nie wskazuje na to, by rozwój gry został wstrzymany lub zagrożony. Część fanów przypomina również, że znaczną część prac nad Grounded 2 wspiera Eidos-Montréal, które nie zostało objęte ostatnią falą zwolnień. Mimo to atmosfera wokół gry pozostaje napięta, a gracze z niepokojem czekają na kolejne informacje dotyczące przyszłości Obsidian Entertainment i jednej z najważniejszych produkcji studia.