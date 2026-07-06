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Double Fine żegna się z XBOX-em bez spalonego mostu. Studio dziękuje za 7 lat współpracy

Maciej Petryszyn
2026/07/06 17:10
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Po dłuższym okresie plotek XBOX zabrał wreszcie głos. Poznaliśmy zatem przyszłość części studiów należących dotychczas do Microsoftu.

Cała sprawa dotyczy m.in. Double Fine. Jaki więc los spotkał ekipę Tima Schafera?

Double Fine nie należy już do XBOX
Double Fine nie należy już do XBOX
Grafika wygenerowana przez AI

Double Fine żegna się z XBOX-em

Oficjalnie potwierdzono, iż po 7 latach spędzonych pod skrzydłami XBOX-a Double Fine ponownie staje się niezależne. Tym samym dobiegł końca okres funkcjonowania pod skrzydłami Zielonych. W jego trakcie deweloperzy z San Francisco wydali bardzo ciepło przyjęte Psychonauts 2 z 2021 roku, nieźle oceniane Keeper z roku 2025 oraz najsłabsze z tego grona Kiln, które na rynek trafiło 3 miesiące temu. Dziś jednak DF zyskało nie tylko niezależność, ale również zachowało prawa do wszystkich swoich marek. W tym ujęciu to dobra informacja. Ta gorsza wiąże się z faktem, iż o finansowanie niektórych przyszłych gier może być trudniej.

Przy okazji Tim Schafer i jego współpracownicy opublikowali oświadczenie, dziękując XBOXOWI za lata współpracy:

Po raz kolejny Double Fine Productions staje się niezależnym studiem.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim pracownikom XBOX za siedem wspaniałych wspólnych lat oraz za współpracę z nami nad wypracowaniem rozwiązania, które pozwala zachować naszą historię i kulturę, a także przywraca nam prawa własności do naszych gier.

Do wszystkich, którzy skontaktowali się z nami w ciągu ostatnich kilku tygodni: Bardzo dziękujemy za wszystkie miłe słowa, byliśmy głęboko poruszeni wszystkimi Waszymi wiadomościami. Wkrótce podzielimy się kolejnymi wiadomościami na temat tego, co przyniesie przyszłość.

Wasze nieustające wsparcie jest dla nas niezwykle cenne.

GramTV przedstawia:

To element dłuższego komunikatu ze strony XBOX-a. Podobny los, co Double Fine, spotkał również Compulsion Games – twórców South of Midnight. Z kolei Ninja Theory i Undead Labs zostały sprzedane, aczkolwiek nie wiadomo jeszcze, jakim podmiotom. Wciąż niejasna pozostaje natomiast przyszłość Arkane Studios.

Wczytywanie ramki mediów.

Tagi:

News
Double Fine
Tim Schafer
studio
niezależni twórcy
Xbox
oświadczenie
Double Fine Productions
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Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112