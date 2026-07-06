Double Fine żegna się z XBOX-em bez spalonego mostu. Studio dziękuje za 7 lat współpracy

Przy okazji Tim Schafer i jego współpracownicy opublikowali oświadczenie, dziękując XBOXOWI za lata współpracy:

Po raz kolejny Double Fine Productions staje się niezależnym studiem.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim pracownikom XBOX za siedem wspaniałych wspólnych lat oraz za współpracę z nami nad wypracowaniem rozwiązania, które pozwala zachować naszą historię i kulturę, a także przywraca nam prawa własności do naszych gier.

Do wszystkich, którzy skontaktowali się z nami w ciągu ostatnich kilku tygodni: Bardzo dziękujemy za wszystkie miłe słowa, byliśmy głęboko poruszeni wszystkimi Waszymi wiadomościami. Wkrótce podzielimy się kolejnymi wiadomościami na temat tego, co przyniesie przyszłość.

Wasze nieustające wsparcie jest dla nas niezwykle cenne.