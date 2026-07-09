Skasowany Tomb Raider wycieka. Pierwszy gameplay i screeny z nowej przygody Lary Croft pojawiły się w sieci

Gracze raczej nie mają czego żałować.

Lara Croft mogła zaliczyć swój pierwszy pełnoprawny występ w wirtualnej rzeczywistości. Z ujawnionych materiałów wynika, że Vertigo Studios Amsterdam, czyli zespół znany między innymi z Metro Awakening, pracował nad samodzielną grą Tomb Raider VR, zanim projekt został anulowany na początku 2026 roku. Tomb Raider VR został skasowany. Do sieci wyciekły pierwsze materiały z anulowanej gry Produkcja funkcjonowała pod kryptonimem Project U i powstawała co najmniej od listopada 2024 roku. Nad tytułem pracowało ponad 50 deweloperów, a całość tworzono na Unreal Engine 5 z myślą o Meta Quest 3, PlayStation VR2 oraz PC. Według informacji opublikowanych przez jednego z twórców, zespołowi udało się przygotować pierwszy wycinek rozgrywki, który miał zebrać bardzo dobre opinie zarówno wewnątrz studia, jak i poza nim.

Gra została jednak skasowana w styczniu 2026 roku. Decyzja nie była bezpośrednim skutkiem późniejszego zamknięcia amsterdamskiego oddziału Vertigo Studios, choć oba wydarzenia najpewniej łączy szerszy kontekst zmian w firmie. Jako powód anulowania projektu wskazano reorganizację strukturalną. Po zamknięciu studia część deweloperów zaczęła pokazywać w sieci materiały z anulowanej gry. Wśród nich znalazły się grafiki koncepcyjne, modele postaci i otoczenia, a także wczesne nagrania z rozgrywki. Dzięki temu można zobaczyć, w jaki sposób klasyczne elementy serii Tomb Raider miały zostać przeniesione do wirtualnej rzeczywistości. Wszystkie dostępne materiały, w tym gameplay zobaczycie na tej stornie. Akcja Project U rozgrywała się przede wszystkim na pustynnych terenach Bliskiego Wschodu. Lara miała eksplorować starożytne świątynie, pałace i jaskinie inspirowane kulturą Mezopotamii oraz Babilonu. W materiałach widać lokacje z niedokończonymi teksturami, zagadki środowiskowe, przeciwników oraz rozbudowane sekcje eksploracyjne. Twórcy przygotowywali między innymi wspinaczkę po skałach, wspinaczkę pod wodą oraz zjazdy po linie. Lara korzystała również z łuku, który służył nie tylko do walki, lecz także do rozwiązywania zagadek. W starciach pojawiały się broń palna, jeden z charakterystycznych pistoletów bohaterki oraz pistolet maszynowy. Ważnym elementem wyposażenia była też opaska na nadgarstku, pokazująca stan zdrowia w czasie rzeczywistym oraz poziom tlenu podczas podwodnych fragmentów.

GramTV przedstawia:

Materiały ujawniają także przeciwników. Lara miała walczyć ze szkieletami wyposażonymi w tarcze, nietoperzami, jadowitymi skorpionami i hienami. Część wrogów występowała w zainfekowanych wariantach, z roślinnymi oraz mchowymi naroślami. Ich słabymi punktami były niebieskie bulwy, a u niektórych przeciwników flora tworzyła dodatkową ochronę. W grafikach koncepcyjnych pojawili się również najemnicy w pustynnym wyposażeniu taktycznym, z ładownicami i zasłoniętymi twarzami. Jednym z większych starć miał być pojedynek z ogromnym posągiem strażnika. Postać ta pojawia się także w grafikach koncepcyjnych, co sugeruje, że mogła odgrywać istotną rolę w projekcie. Lara nie miała jednak działać całkowicie sama. Materiały pokazują Tarika, młodego arabskiego bohatera, który prawdopodobnie należał do obsady wspierającej. Pojawia się też Amytis, medyjska księżniczka i królowa Babilonu. Nie wiadomo, czy miała być mistyczną antagonistką, elementem fabuły, czy jedynie inspiracją dla posągu. W projekcie przewidziano także relikty przedstawiające mezopotamskie bóstwa. Najpewniej pełniłyby one funkcję klasycznych znajdziek, dobrze znanych fanom Tomb Raidera. Anulowany Tomb Raider VR nie był jedynym skasowanym projektem Vertigo Games. Studio miało pracować również nad wczesną wersją innej gry VR, opartej na bardzo znanej marce i rozwijanej pod kryptonimem Project P. Według dostępnych informacji mogło chodzić o produkcję osadzoną w uniwersum Halo, choć ten szczegół nie został w pełni potwierdzony. Projekt także padł ofiarą zmiany strategii firmy, mimo że zespół przygotował grywalne demo oraz scenariusz zaakceptowany przez właściciela marki. Na pełnoprawny debiut Lary Croft w wirtualnej rzeczywistości trzeba więc jeszcze poczekać. Najbliższa przyszłość serii ma obecnie opierać się na tradycyjnych produkcjach, czyli Tomb Raider: Legacy of Atlantis oraz Tomb Raider: Catalyst, które trafią na konsole i PC.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.