Czy i kiedy doczekamy się Wolfenstein 3? Nowy przeciek daje fanom powody do optymizmu

Bethesda ma ambitne plany, ale czy zdecyduje się je zrealizować?

Fani serii Wolfenstein od lat czekają na zapowiedź trzeciej odsłony rebootu zapoczątkowanego przez The New Order. Choć Bethesda i MachineGames wciąż milczą, do sieci trafił nowy przeciek, który sugeruje, że Wolfenstein 3 nie tylko powstaje, ale ma odegrać ważną rolę w szerszych planach Xboxa i Bethesdy. Wolfenstein 3 podobno jest już w produkcji. Ile w tym prawdy? Jak informuje Windows Central, kolejnym projektem studia MachineGames ma być właśnie Wolfenstein 3. Deweloperzy odnieśli sukces grą Indiana Jones and the Great Circle, dlatego wiele wskazuje na to, że idąc za ciosem, rozpoczęli produkcję nowej odsłony przygód B.J. Blazkowicza.

To jednak nie wszystko. Według tych samych doniesień Microsoft chce rozwijać markę równolegle w kilku mediach. Powstający dla Amazona serial Wolfenstein ma uzupełniać historię przedstawioną w grach. Na razie nie wiadomo jednak, w jaki sposób oba projekty będą ze sobą powiązane. Możliwe, że serial opowie wydarzenia od początku, podczas gdy Wolfenstein 3 domknie historię rozpoczętą w The New Order.

GramTV przedstawia:

Przeciek nie ujawnia etapu produkcji, dlatego trudno mówić o konkretnej dacie premiery. Biorąc jednak pod uwagę cykl prac MachineGames, debiutu można spodziewać się najwcześniej w 2028 roku, choć bardziej ostrożne prognozy wskazują nawet na rok 2029. To oczywiście jedynie szacunki, ponieważ Bethesda nie potwierdziła dotąd istnienia gry. Jeżeli informacje okażą się prawdziwe, Wolfenstein 3 będzie pierwszą pełnoprawną odsłoną serii od czasu Wolfenstein II: The New Colossus z 2017 roku. Wielu fanów liczy, że MachineGames godnie zamknie historię rebootu i pozwoli marce wrócić na należne jej miejsce wśród najlepszych strzelanek na rynku. Wciąć jednak Wolfenstein 3 pozostaje w sferze plotek.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









