Obsidian pracuje nad nowym Falloutem. Avowed 2 skasowany

Twórcy najlepszego trójwymiarowego Fallouta pracują nad nową odsłoną serii.

Microsoft niedawno ogłosił wielką restrukturyzację Xboxa, a jedną z największych zmian ma być postawienie większego nacisku na popularnych markach. Jedną z nich jest Fallout i według najnowszych informacji od Jasona Schreiera z serwisu Bloomberg, Obsidian Entertainment ma pracować nad nową grą z popularnej postapokaliptycznej serii. Według niepotwierdzonych doniesień deweloperzy odpowiedzialni za kultowe Fallout: New Vegas mają wrócić do uniwersum, choć odbędzie się to kosztem kilku innych projektów. Nowy Fallout od Obsidian Entertainment Obsidian Entertainment miało anulować kilka rozwijanych gier. Wśród nich znalazł się Avowed 2, czyli planowana kontynuacja RP-a wydanego w 2025 roku. Projekt podobno znajdował się już na tyle daleko, że jego zapowiedź mogła nastąpić w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Ostatecznie gra nie wpisywała się jednak w nową strategię Xboxa.

Zmiany są częścią szerszej restrukturyzacji prowadzonej przez Ashę Sharmę, dyrektor generalną Xboxa. W poniedziałek ogłoszono plan zwolnienia 3200 pracowników oraz sprzedaży lub zamknięcia pięciu studiów. Obsidian również został dotknięty cięciami, ponieważ pracę miało stracić około jednej czwartej zespołu. Według osób zaznajomionych ze sprawą nowy projekt osadzony w uniwersum Fallouta ma poprowadzić Josh Sawyer, obecnie pełniący funkcję design directora w Obsidianie. To szczególnie istotna informacja dla fanów serii, gdyż Sawyer reżyserował Fallout: New Vegas, które od premiery w 2010 roku zyskało status jednej z najbardziej cenionych odsłon cyklu. Co ciekawe, Sawyer miał wcześniej pracować nad RPG przypominającym Fallouta pod względem struktury i tematyki, ale nienależącym do tej marki. Teraz kierunek prac ma się zmienić, a projekt zostanie przeniesiony do jednego z najważniejszych uniwersów Microsoftu. Strategia wciąż nie jest jednak ostateczna i może jeszcze ulec zmianie.

GramTV przedstawia:

Przy nowej grze Obsidian ma współpracować z Bethesdą, które od lat sprawuje kontrolę nad marką Fallout. To właśnie Bethesda odpowiadała za główne odsłony serii w ostatnich dwóch dekadach, z wyjątkiem Fallout: New Vegas. Ostatnią pełnoprawną nowością w cyklu pozostaje Fallout 76 z 2018 roku, które mimo trudnego startu doczekało się licznych aktualizacji i zgromadziło ponad 23 miliony graczy. Decyzja o powrocie do Fallouta ma być elementem nowego podejścia Xboxa, które zakłada większe inwestycje w najmocniejsze franczyzy. Fallout jest dla Microsoftu szczególnie cenną marką, ponieważ gry z tej serii sprzedały się w dziesiątkach milionów egzemplarzy, a popularność uniwersum dodatkowo zwiększył serial Amazona. Produkcja okazała się dużym sukcesem, a obecnie trwają zdjęcia do trzeciego sezonu. Obsidian w ubiegłym roku wydał trzy gry, ale dwie z nich miały nie spełnić oczekiwań sprzedażowych, a jedną z nich było właśnie Avowed. Studio liczyło, że dzięki gotowemu światu i istniejącej technologii uda się przygotować sequel w krótszym czasie, jednak projekt został zatrzymany. Część pracowników ma jeszcze przez pewien czas kontynuować prace nad kontynuacją, zanim nowe projekty, w tym Fallout, będą gotowe do pełnej produkcji. Niewykluczone, że w zespole wciąż istnieje nadzieja na powrót do tej gry w przyszłości. Nie oznacza to jednak całkowitego porzucenia pozostałych marek Obsidianu. Studio ma nadal rozwijać dodatki do The Outer Worlds 2, a także pracować nad Grounded 2, czyli survivalową grą wieloosobową opartą na modelu live service.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.