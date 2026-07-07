Szefowa Xboksa zapowiada powrót do wzrostu. Marzy jej się miliard graczy dziennie

Po okresie plotek zwolnienia w XBOX-ie stały się faktem. Zieloni postanowili uszczuplić swój stan posiadania, jeżeli chodzi o studia.

Złe wieści osobiście przekazała obecna szefowa XBOX-a, Asha Sharma. Jednocześnie jednak zapewniła, że wzrost w przyszłości jest możliwy. Miliard użytkowników XBOXA każdego dnia? Przypomnijmy, że w ramach ogłoszonej w poniedziałek restrukturyzacji gamingowy dział Microsoftu pozbędzie się w sumie 5 studiów. Jeżeli chodzi o Double Fine oraz Compulsion Games, to ekipy te ponownie staną się niezależne. Z kolei Ninja Theory oraz Undead Labs trafią w ręce nowych, nieujawnionych jeszcze właścicieli. Najbardziej niepewna jest sytuacja Arkane Studios, gdzie nadal rozważane są różne scenariusze. Mimo to Sharma w swoim wpisie zapewniła, iż już w przyszłym roku XBOX ma ponownie wzrosnąć. Co więcej, CEO firmy marzy się, by z usług XBOX-a każdego dnia korzystał nawet 1 miliard osób.

Szefowa Zielonych przyznała przy tym, iż według niej ten ambitny scenariusz jest jak najbardziej możliwy: Chcę, aby XBOX był jedną z niewielu firm, które bawią ponad miliard ludzi każdego dnia i dają każdemu możliwość tworzenia oraz łączenia się. Wiem, że możemy osiągnąć ten cel. XBOX posiada wiele najbardziej ukochanych franczyz w historii rozrywki, utalentowane studia na całym świecie i powrócimy do wzrostu w 2027 roku.

GramTV przedstawia:

To o tyle ciekawe, że najlepiej sprzedająca się konsola Microsoftu w historii, Xbox 360, rozeszła się w liczbie 84 milionów egzemplarzy. To daje jej dopiero 10. miejsce na liście najpopularniejszych tego typu sprzętów m.in. za wszystkimi pięcioma odsłonami PlayStation oraz czteroma konsolami wyprodukowanymi przez Nintendo. Zresztą, sumaryczna sprzedaż wszystkich dotychczasowych XBOX-ów to około 194,3 jednostek – dla porównania samo PlayStation 2 nabyto 160 milionów razy. Czy zatem faktycznie rzeczony 1 miliard jest dla Zielonych osiągalny? Wczytywanie ramki mediów.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

