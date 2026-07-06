Compulsion patrzy w przyszłość z ekscytacją. Studio zabrało głos po rozstaniu z XBOX-em

Teraz studio po 8 latach znowu staje się niezależne i przy tej okazji opublikowało oświadczenie:

Gdy w 2009 roku studio Compulsion Games powstawało jako niezależny deweloper, byliśmy zaledwie garstką marzycieli w starej, przeciekającej fabryce gramofonów, oddanych tworzeniu bogatych historii i doświadczeń, które sprawiały wrażenie rzemieślniczej roboty. Dbamy o kunszt tworzenia gier, o historie, które opowiadamy, o graczy, którzy ich doświadczają, oraz o zgromadzonych tu twórców, którzy wkładają swoje serca i dusze w robienie czegoś nieszablonowego.

Dziś informujemy, że po okresie spędzonym w strukturach XBOX, Compulsion Games powraca pod niezależne zarządzanie. W ramach tej transformacji zachowamy prawa do gier Contrast, We Happy Few oraz do naszego nagradzanego South of Midnight. Jesteśmy wdzięczni za lata spędzone z XBOX, za wsparcie, jakie okazali naszemu zespołowi, oraz za możliwość zaprezentowania tych gier graczom na całym świecie. Jako niezależne studio z ekscytacją patrzymy na dalsze tworzenie charakterystycznych produkcji, które definiują Compulsion, stawiając jednocześnie kolejne kroki na naszej drodze.