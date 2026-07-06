Compulsion patrzy w przyszłość z ekscytacją. Studio zabrało głos po rozstaniu z XBOX-em

Po 8 latach Compulsion Games odzyskuje niepodległość. Kanadyjska ekipa utraciła bowiem wielkiego protektora.
Po dłuższym okresie plotek XBOX potwierdził poważne zmiany w swoich szeregach. Te dotknęły m.in. wspomniane studio z Montrealu.
“Z ekscytacją patrzymy na dalsze tworzenie charakterystycznych produkcji”
Compulsion Games narodziło się jeszcze w 2009 roku z inicjatywy byłego pracownika Arkane Studios. Początkowo zespół pomagał przy takich produkcjach, jak Darksiders czy Dungeons & Dragons: Daggerdale, ale 4 lata po swoich narodzinach wydał pierwszą grę – chłodno przyjęte Contrast. Swoje problemy miało również We Happy Few z 2018 roku, które jednak zwracało na siebie uwagę dystopijną stylistyką. To wystarczyło, by w 2018 roku Compulsion stało się częścią XBOX Game Studios i jako ona w 2025 roku wypuściło na rynek South of Midnight. Ta ostatnia gra była nawet nagradzana na The Game Awards i British Academy Games Awards.
Teraz studio po 8 latach znowu staje się niezależne i przy tej okazji opublikowało oświadczenie:
Gdy w 2009 roku studio Compulsion Games powstawało jako niezależny deweloper, byliśmy zaledwie garstką marzycieli w starej, przeciekającej fabryce gramofonów, oddanych tworzeniu bogatych historii i doświadczeń, które sprawiały wrażenie rzemieślniczej roboty. Dbamy o kunszt tworzenia gier, o historie, które opowiadamy, o graczy, którzy ich doświadczają, oraz o zgromadzonych tu twórców, którzy wkładają swoje serca i dusze w robienie czegoś nieszablonowego.
Dziś informujemy, że po okresie spędzonym w strukturach XBOX, Compulsion Games powraca pod niezależne zarządzanie. W ramach tej transformacji zachowamy prawa do gier Contrast, We Happy Few oraz do naszego nagradzanego South of Midnight. Jesteśmy wdzięczni za lata spędzone z XBOX, za wsparcie, jakie okazali naszemu zespołowi, oraz za możliwość zaprezentowania tych gier graczom na całym świecie. Jako niezależne studio z ekscytacją patrzymy na dalsze tworzenie charakterystycznych produkcji, które definiują Compulsion, stawiając jednocześnie kolejne kroki na naszej drodze.
GramTV przedstawia:
Co dalej? Włodarze Compulsion zapewniają, że kolejnym ich krokiem będzie wspieranie pracowników w tym bez wątpienia trudnym dla nich okresie. Jednocześnie studio ma zamiar nadal tworzyć unikalne gry. Biorąc jednak pod uwagę, że wspomniane South of Midnight ukazało się zaledwie rok temu, na kolejny projekt Kanadyjczyków, już nie pod szyldem XBOX-a, przyjdzie nam pewnie jeszcze poczekać.
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