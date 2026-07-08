Obsidian uniknął zamknięcia, ale nie cięć. Studio miało stracić jedną czwartą zespołu

Nikt nie został bowiem zamknięty, ale niektóre ekipy zmieniły przynależność właścicielską. Do tego nie obyło się bez zwolnień.

Obsidian uszczuplony o ¼ kadry

Jak podaje redakcja Kotaku, te dotknęły m.in. Obsidian Entertainment i to we wcale niemałym stopniu. Poza studiem miała bowiem wylądować około ¼ jego dotychczasowych pracowników. Jeżeli chodzi o liczby bezwzględne, to mowa tutaj o około 60-70 osobach, wśród których znaleźli się ludzie z różnych działów. To zarówno producenci, artyści i projektanci, jak i testerzy QA czy scenarzyści. Mowa na ten przykład o dyrektorze artystycznym The Outer Worlds czy nawet jedynym obecnym w studiu rekruterze. Okazuje się przy tym, że w gronie pechowców nie brakuje nawet tych, którzy działali w Obsidianie od ponad dekady.