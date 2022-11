Tylko raz Ród smoka pokonał Pierścienie Władzy w oglądalności. Nowe statystyki seriali

HBO i Amazon wciąż nie podały konkretnych danych oglądalności swoich dwóch popularnych seriali fantasy. Pod koniec października szefowa Amazon Studios, Jennifer Salke, wyznała, że Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy spełniły oczekiwania i miały pozytywny wpływ na oglądalność innych produkcji platformy. Serial niedawno chwalił również Andy Serkis, który wcielił się w Golluma w trylogii Petera Jacksona. Okazuje się, że pomimo sporych spadków oglądalności Pierścieni Władzy, konkurencyjna Gra o Tron: Ród smoka tylko raz zdołała wyprzedzić produkcję osadzoną w Śródziemiu i zanotowała lepszy wynik spędzonych przez widzów godzin.

Oglądalność Pierścieni Władzy wyższa niż Rodu smoka? Niekoniecznie

Dane podane przez Nielsena obejmują wyłącznie telewizory podłączone do sieci, więc nie są zliczane godziny oglądania na pozostałych urządzeniach. Również ważny jest fakt działający na niekorzyść Rodu smoka, ze statystyki obejmują tylko platformy streamingowe, a nie linearne telewizje. Wielu widzów mogło oglądać kolejne odcinki prequela Gry o Tron w HBO, co nie było zliczane przez firmę. Mimo to według danych Nielsena Pierścienie Władzy osiągnęły lepsze rezultaty oglądalności odcinków niż Ród smoka. Jednak seria zanotowała bardzo duży spadek – około 20% – po pierwszych dwóch tygodniach emisji. Kolejne epizody utrzymały podobną oglądalność i dopiero finałowy ósmy odcinek zdołał przyciągnąć widzów.