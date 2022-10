Recenzja serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy. Najpiękniejszy średniak

Pierwsza część przygody w Śródziemiu dobiegła końca. Oceniamy, czy jest po co wracać na drugi sezon.

Po najdroższym serialu w historii należałoby oczekiwać najwyższej jakości. Oczywiście nawet nieograniczony budżet nie zapewni, że napisana historia będzie warta uwagi, bohaterowie charyzmatyczni, a efekty specjalne olśniewające, jeżeli za projekt biorą się nieodpowiednie osoby. Taki los spotkał Władcę Pierścieni: Pierścienie Władzy, która miała stać się serialem fantasy nowej ery, pokazując miejsce w szeregu Netflixowemu Wiedźminowi i Grze o Tron od HBO. Produkcja Amazona miała raz na zawsze zatrzeć granicę między wysokobudżetowymi blockbusterami a serialami przeznaczonymi na mały ekran. Oczekiwania wobec Pierścieni Władzy może były nawet zbyt wielkie i niesprawiedliwe, ale sami twórcy nie kryli się z tym, że tworzą produkcję, którą sam Tolkiem by aprobował. I może w ich głowach rzeczywiście tak miało to wyglądać, ale wyobrażenia swoje, a rzeczywistość swoje. Po ośmiu ponad godzinnych odcinkach mamy już jasność, że wszystkie te obietnice nie zostały spełnione, czyniąc z serialowego Władcy Pierścieni jedną z najbardziej rozczarowujących produkcji w historii.

Po pokonaniu wielkiego zła w Śródziemiu wreszcie zapanował pokój. Galadriela (Morfydd Clark) tracąc na wojnie swojego brata, postanawia wyruszyć tropem zaginionego Saurona i zemścić się za wszystkie doznane krzywdy. Kobieta przeciwstawia się nawet swojemu królowi Gil-galadowi (Benjamin Walker), kontynuując swoją misję. Nieoczekiwania trafia do królestwa Numenoru, gdzie rządzi królowa regentka Miriel (Cynthia Addai-Robinson). Wraz z innym ocalonym z wraku statku, Halbrandem (Charlie Vickers), oboje przekonują królową do wyruszenia wraz z całą armię na wschód, aby pokonać armie orków. W międzyczasie Elrond (Robert Aramayo) odkrywa w kopalniach swojego przyjaciela, Durina IV (Owain Arthur), niezwykle rzadki surowiec, który może doprowadzić do uratowania wszystkich elfów ze Śródziemia. Rozpoczyna się kolejna walka z ciemnością i złem, które tym razem nie zamierza dać za wygraną.

Amazon kupił wyłącznie prawa do Hobbita oraz Władcy Pierścieni, więc przedstawione w serialu wydarzenia z Drugiej Ery opisane zostały w większości w liczących około dwustu stron dodatkach. Niewiele materiału, jak na planowaną pięciosezonową historię. Twórcy musieli więc wykazać się kreatywnością i oryginalnością, aby w duchu powieści Tolkiena stworzyć odpowiednią historię, która byłaby nie tylko logiczna i łączyła się z wydarzeniami z Władcy Pierścieni, ale również nie dopuścić do zbyt wielu zmian, które zatarłyby najważniejsze elementy tego uniwersum. Niestety Pierścienie Władzy to nieudolny, nudny i pozbawiony efektowności zwykły internetowy fanfik, na ekranizację którego ktoś rzucił zbyt dużo pieniędzy.