Ród Smoka lepszy od Pierścieni Władzy. Serial HBO z lepszą oglądalnością

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy zakończyły się tydzień temu, ale fanów fantasy czeka jeszcze finał pierwszego sezonu Rodu Smoka. Oba seriale zadebiutowały w podobnym czasie, dzięki temu co tydzień otrzymujemy bezpośrednie zestawienie oglądalności obu tytułów przeprowadzonych przez Nielsen. Tydzień temu informowaliśmy, że produkcje cieszyły się podobną popularnością z niewielkim wskazaniem na serial Amazona, jednak dane z kolejnego tygodnia zaprezentowały nam ciekawy zwrot, gdzie to Ród Smoka przegonił Pierścienie Władzy.

Pierścienie Władzy z mniejszą oglądalnością od Rodu Smoka

Produkcja HBO między 19 a 25 września zanotowała oglądalność na poziomie 1,008 miliona minut z dostępnych w tamtym okresie 6 odcinków. To wzrost w porównaniu do poprzedniego tygodnia, w którym prequel Gry o Tron był oglądany przez 960 mln minut. Tym razem gorzej poradził sobie Władca Pierścieni od Amazona, który w analogicznym okresie oglądany był przez 977 miliona minut z 5 dostępnych epizodów. Oznacza to niewielki spadek z 988 mln minut z poprzedniego tygodnia.