Recenzja serialu Gra o Tron: Ród smoka. Na takie fantasy fani czekali od lat

Po dwóch ostatnich mało udanych sezonach Gry o Tron i wielu skasowanych spin-offów przez HBO, fani cyklu autorstwa George’a R.R. Martina mogli patrzeć z niepokojem, czy marka jeszcze kiedykolwiek odzyska blask znany z pierwszych sześciu serii głównego serialu. Nic nie wskazywało na to, aby świat Westeros miał przynieść widzom podobny poziom emocji i zadowolenia z cotygodniowych seansów kolejnych odcinków. Dodatkowo Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy miał wznieść poziom seriali na zupełnie inny poziom, pokazując innym produkcjom, szczególnie z gatunku fantasy, ich miejsce w szeregu (wszyscy dobrze wiemy, jak to się skończyło). Ród smoka bez większych oczekiwań wylądował w końcu na HBO Max i od pierwszych chwil zaskarbił sobie rzeszę oddanych fanów, których z każdym kolejnym odcinek wyłącznie przybywało.

Gra o Tron: Ród smoka to jedyny w swoim rodzaju fenomen. Nie przypominam sobie drugiego takiego serialu, w którym poziom rósłby z odcinka na odcinek przez kolejne osiem tygodni. Dopiero nieco słabszy dziewiąty epizod pokazał, że nawet tak znakomity serial może złapać chwilową zadyszkę. Niewielka rysa nie przysłania jednak absolutnie doskonałego wrażenia z całego pierwszego sezonu, który dostarczył wielowątkową poważną i przede wszystkim wypełnioną emocjami historię o sukcesji do tronu. Z grubsza otrzymujemy to samo, o czym opowiadała Gra o Tron, z tą różnicą, że tym razem walka o władzę rozgrywa się wyłącznie przez trzy główne rody, które planują swoją świetlaną przyszłość po śmierci króla Viserysa, który w pierwszym odcinku trzyma się jeszcze bardzo dobrze i daleko mu do pożegnania się ze światem.

Fani Gry o Tron poczują się tu jak w domu, choć muszą mieć na uwadze, że w Rodzie smoka historia nie będzie przeskakiwać po różnych miejscach bogatego świata Westeros. Zamiast tego twórcy zgotowali widzom częste przeskoki w czasie, które jednocześnie dynamizują całą opowieść, nie pozwalając nawet na chwilę nudy, ale z drugiej wprowadzając lekki chaos, przez który musimy przyzwyczajać się do nowych aktorów grających znane już postacie. Nie wyszło to jednak tak idealnie, jak by mogło i niejednokrotnie można zastanawiać się, kim jest oglądany na ekranie bohater.