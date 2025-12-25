Zwiastun Divinity wywołał emocje. Szef Larian Studios wyjaśnia intencje twórców

Swen Vincke komentuje kontrowersje wokół zwiastuna Divinity.
Larian Studios szykuje kolejną produkcję – Divinity. Pierwszy materiał wideo promujący ten tytuł wzbudził spore poruszenie ze względu na swój brutalny i mroczny charakter, jednak dyrektor generalny firmy, Swen Vincke, uspokaja emocje. Jego zdaniem zaprezentowane sceny nie wykraczają poza standardy, do których przyzwyczaiły nas współczesne platformy streamingowe takie jak HBO czy Netflix.
Divinity celuje w dojrzałego odbiorcę
Twórcy traktują swoją publiczność jako ludzi dorosłych i świadomych, którzy na co dzień obcują z podobnie wymagającymi treściami w kulturze popularnej, dlatego nie dążyli do wywołania szoku dla samego efektu. Vincke zaznacza, że zwiastun pełni funkcję aspiracyjną, wyznaczając kierunek, w którym zmierza cała produkcja pod względem oprawy wizualnej.
Efekt szoku tak naprawdę nie był czymś, o czym myśleliśmy. Rozumiem, dlaczego możesz tak to odbierać, ale chcieliśmy stworzyć grę dla dojrzałego odbiorcy, która traktuje ludzi jak inteligentnych widzów, mających za sobą wiele doświadczeń. To nie różni się aż tak bardzo od tego, co można zobaczyć w produkcjach HBO czy Netfliksa.
Choć jest to uniwersum fantasy, deweloperzy chcą, aby świat był odbierany w sposób bardziej namacalny i filmowy. Nowe Divinity ma być grą bardziej uziemioną, w której magia i elementy nadprzyrodzone nie dominują na każdym kroku.
Chcieliśmy mieć pewność, że gracze zrozumieją, iż dostaną to, co robiliśmy wcześniej, ale pokazane w bardziej filmowy sposób. Całość jest bardziej ugruntowana, bo sposób przedstawienia tego uniwersum nie epatuje nadmierną fantastyką. Oczywiście są tu elementy fantasy, ale nie mamy do czynienia z sytuacją, w której magia jest dosłownie wszędzie i dominuje wszystko dookoła.
