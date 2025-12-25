Zwiastun Divinity wywołał emocje. Szef Larian Studios wyjaśnia intencje twórców

Larian Studios szykuje kolejną produkcję – Divinity. Pierwszy materiał wideo promujący ten tytuł wzbudził spore poruszenie ze względu na swój brutalny i mroczny charakter, jednak dyrektor generalny firmy, Swen Vincke, uspokaja emocje. Jego zdaniem zaprezentowane sceny nie wykraczają poza standardy, do których przyzwyczaiły nas współczesne platformy streamingowe takie jak HBO czy Netflix.

Divinity celuje w dojrzałego odbiorcę

Twórcy traktują swoją publiczność jako ludzi dorosłych i świadomych, którzy na co dzień obcują z podobnie wymagającymi treściami w kulturze popularnej, dlatego nie dążyli do wywołania szoku dla samego efektu. Vincke zaznacza, że zwiastun pełni funkcję aspiracyjną, wyznaczając kierunek, w którym zmierza cała produkcja pod względem oprawy wizualnej.