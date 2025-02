Twórcy The Callisto Protocol z problemami. Kolejne zwolnienia w studiu

Kilka miesięcy temu Glen Schofield ujawnił kilka przyczyn porażki The Callisto Protocol . Wspomniana produkcja nie spełniła bowiem oczekiwań wydawcy i nie podbiła serc graczy. Okazuje się jednak, że to nie koniec problemów Striking Distance Studios, które właśnie zostało dotknięte kolejną falą zwolnień.

Niestety przedstawiciele firmy Krafton nie ujawnili, ile osób straciło tym razem pracę w Striking Distance Studios. Wygląda jednak na to, że zmiany są dość poważne. Z informacji dostępnych na LinkedIn wynika bowiem, że większość członków wspomnianego zespołu musi szukać nowego miejsca zatrudnienia.

Na koniec przypomnijmy, że The Callisto Protocol dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Obecnie produkcja studia Striking Distance znajduje się też w bibliotece Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja The Callisto Protocol – klasyk survival horrorów w sosie z autorskich błędów.