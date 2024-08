The Callisto Protocol wydano za wcześnie. Glen Schofield o kulisach produkcji

Schofield w wywiadzie opublikowanym na kanale Dan Allen Gaming na YouTube (dzięki VGC ) ujawnili, że Striking Distance Studios miało otrzymać więcej czasu na dokończenie swojej produkcji. W pewnym momencie firma Krafton zmieniła jednak zdanie i zaczęła naciskać na deweloperów, by wydali grę wcześniej. Dlatego też – jak informuje doświadczony deweloper – The Callisto Protocol trafiło na rynek w okrojonej wersji.

Deweloper miał poinformować wydawcę, że „to się nie uda”, a firma będzie musiała wydać na The Callisto Protocol więcej pieniędzy, by zatrudnić dodatkowych deweloperów. Schofield przyznaje, że dużym problemem była też pandemia koronawirusa. Reżyser wspomina, że około 200 pracowników studia zachorowało, a „duża liczba” osób zdecydowała się odejść z zespołu, ponieważ otrzymała lepiej płatne oferty pracy.

Chciałem około trzech i pół miesiąca dodatkowego czasu. Przez około trzy lub cztery miesiące byłem przekonany, że tak właśnie będzie. W październiku lub wrześniu 2021 roku powiedziano mi, że go dostanę […]. Tak więc spędziłem przerwę świąteczną na projektowaniu, wymyślaniu pomysłów wspólnie z innymi członkami zespołu, a potem w styczniu przyszli do mnie ludzie z Krafton i poinformowali, że termin wydania gry to grudzień 2022 roku – wspomina Schofield.

Schofield ujawnił również, że zespół był zmuszony do wycięcia części zawartości. Deweloper zdradził, że w The Callisto Protocol miały pojawić się cztery dodatkowe walki z bossami, a także jeszcze dwa rodzaje przeciwników. Reżyser stwierdził także, że gdyby mógł cofnąć czas, to „postawiłbym na swoim” i nie zgodził się na skrócenie czasu produkcji.

Na koniec przypomnijmy, że The Callisto Protocol dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Obecnie produkcja studia Striking Distance znajduje się też w bibliotece Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja The Callisto Protocol – klasyk survival horrorów w sosie z autorskich błędów.