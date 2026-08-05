Twórcy Star Wars Eclipse szykują kolejny strajk. Związek oskarża zarząd o zbyt niskie odprawy

Rzeczone Star Wars Eclipse od lat znajduje się w deweloperskim piekle i na ten moment trudno w ogóle powiedzieć, czy tytuł kiedykolwiek ujrzy światło dzienne. Co natomiast wiadomo, to to, że pojawiły się kolejne zarzuty. Tym razem są one kierowane w związku z rzekomymi problemami z wypłatami odpraw dla tych, których dotknęły wspomniane wcześniej zwolnienia. Zwrócono uwagę na sposób, w jaki NetEase, do którego należy Quantic Dream, traktuje swoje studio, zestawiając to z analogiczną sytuacją pomiędzy Don’t Nod oraz Tencentem.

W oświadczeniu związku zawodowego STJV możemy wyczytać:

Warto zauważyć, że Quantic Dream jest spółką zależną NetEase – grupy, która radzi sobie naprawdę dobrze i jako taka jest w stanie zaoferować więcej niż godziwe pakiety zwolnień dla ofiar swojego kierownictwa. Jednak ich nieustające dążenie do coraz większego skąpstwa prowadzi do absurdalnej sytuacji, w której oferta kadry zarządzającej jest niższa niż to, co nasi koledzy wywalczyli w Don’t Nod – firmie o znacznie mniejszym wsparciu finansowym. To obrzydliwe, że znaleźliśmy się w takiej sytuacji. Jeśli Quantic Dream chce likwidować miejsca pracy, musi za to zapłacić. [...]

Na koniec warto dodać, jak podchodzi się do obaw pracowników: podczas gdy kadra kierownicza próbuje uniemożliwić przedstawicielom pracowników komunikację z zespołem na temat trwających negocjacji, sami nie wahają się szerzyć kłamstw wewnątrz firmy. W ciągu ostatnich miesięcy ani razu nie przyznali się do swoich porażek, nawet tych najbardziej oczywistych. Wręcz przeciwnie, David “Cage” de Gruttola gratulował samemu sobie z powodu tego, jakimi “szczęściarzami” byli pracownicy przewidziani do zwolnienia, mogąc pracować nad tą grą – tak jakby praca u jego boku była wielkim przywilejem. Czy tak szanuje się tych, którzy tworzą wartość eksploatowaną przez firmę?