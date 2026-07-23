Jedna z najbardziej uwielbianych bohaterek Gwiezdnych wojen wraca po latach

Fani Star Wars Legends długo czekali na ten moment. Mara Jade Skywalker ponownie pojawi się w oficjalnym projekcie związanym z uniwersum.

Po latach nieobecności Mara Jade Skywalker oficjalnie powraca do świata Gwiezdnych wojen. Choć nie chodzi o serial, film ani nową powieść, dla wielu fanów to i tak przełomowy moment. Disney potwierdził, że legendarna bohaterka ponownie pojawi się w oficjalnym projekcie. Mara Jade dołącza do Star Wars: Galaxy of Heroes Powrót nastąpi za sprawą mobilnej gry Star Wars: Galaxy of Heroes, która otrzyma nową aktualizację zatytułowaną The Myths & Legends Era. Jej motywem przewodnim będzie wprowadzanie postaci i pomysłów pochodzących nie tylko z obecnego kanonu, ale również z dawnego uniwersum Star Wars Legends, wczesnych szkiców koncepcyjnych oraz fanowskich interpretacji.

Największą atrakcją aktualizacji będzie właśnie Mara Jade Skywalker – bohaterka wyposażona w niebieski miecz świetlny, przedstawiająca postać z późniejszego etapu jej historii. Dla fanów ma to szczególne znaczenie, ponieważ będzie to pierwsza grywalna wersja Mary Jade Skywalker od ponad 20 lat. Ostatnim oficjalnym tytułem, który pozwalał wcielić się w tę bohaterkę, było wydane w 2005 roku Star Wars: Empire at War. Przypomnijmy, że Mara Jade zadebiutowała w powieści Dziedzic Imperium Timothy'ego Zahna z 1991 roku i szybko stała się jedną z najpopularniejszych postaci rozszerzonego uniwersum Star Wars. Początkowo była elitarną agentką i zabójczynią Imperatora Palpatine'a, znaną jako Ręka Imperatora. Po upadku Imperium przeszła jednak długą drogę przemiany, ostatecznie stając się Jedi, żoną Luke'a Skywalkera i matką Bena Skywalkera. Po przejęciu marki przez Disneya większość historii z dawnego rozszerzonego uniwersum została przeniesiona do kategorii Legends, przez co Mara Jade przestała być częścią oficjalnego kanonu. Mimo to przez lata pozostawała jedną z najczęściej wymienianych postaci, które fani chcieliby zobaczyć w nowych filmach, serialach lub grach.

GramTV przedstawia:

Warto dodać, że już wcześniej informowaliśmy, że ramach aktualizacji do Star Wars: Galaxy of Heroes pojawią się również inne nietypowe postacie. Wśród nich m.in: Ronin z Star Wars: Visions, komiksowy Jaxxon, wczesne projekty Luke'a Skywalkera i szturmowców, a nawet Darth Jar Jar – postać wywodząca się z popularnej teorii fanowskiej.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









