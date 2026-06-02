Quantic Dream zostanie sprzedane jeszcze przed premierą Star Wars Eclipse?

Dopóki Quantic Dream zajmowało się wirtualnymi nowelami, wszystko szło dobrze. Potem jednak wydawcy zamarzył się sieciowy hit.
Jak wiemy, Spellcasters Chronicles ostatecznie hitem się nie okazało. Ba, produkcja poszła do piachu zaledwie 3 miesiące po premierze we wczesnym dostępie.
Quantic Dream straci wsparcie NetEase?
Taki obrót spraw mocno podkopał morale francuskiego studia. Z jednej strony niepowodzenie Spellcasters Chronicles, z drugiej tkwiące w deweloperskim piekle Star Wars Eclipse, a z trzeciej widmo zwolnień. Tymi ostatnimi zagrożone ma być rzekomo nawet ¼ dotychczasowego zespołu. Nic więc dziwnego, że nastroje w zespole mają być fatalne, a sami pracownicy przy wsparciu związków zawodowych wprost domagają się dymisji zarządu – zarówno po stronie samego Quantic Dream, jak i NetEase, do którego QD należy. Niewykluczone jednak, że już niedługo studio nie będzie musiało martwić się chińskim szefostwem.
Jak bowiem twierdzi Mike Straw z Insider Gaming, realny jest scenariusz, w którym NetEase sprzeda Quantic Dream:
Mogę wam powiedzieć o jednej grze, której nie należy się spodziewać [na Summer Games Fest – przyp. red.]. Star Wars Eclipse. W ogóle bym na to nie liczył. Ta gra jest w produkcyjnym piekle. No, nie idzie to dobrze. NetEase chce wycofać się z Quantic Dream. Nie zdziwię się, jeśli Quantic Dream zostanie sprzedane do końca roku. Albo jeżeli do końca roku czy w 2027 ogłoszą coś w stylu: “Hej, sprzedajemy”. Nie idzie dobrze. Naprawdę, nie idzie to ani trochę dobrze. I jest frustracja. Jest wokół tego mnóstwo frustracji. Więc na to bym nie liczył.
GramTV przedstawia:
W kwestii Star Wars Eclipse niedawno pojawiły się nowe plotki. Jeden z leakerów opublikował bowiem m.in. szczegóły fabuły oraz opowiedział o bohaterach, których spotkamy. Nadal jednak nie wiadomo, kiedy zapowiedziana jeszcze w 2021 roku gra trafi na rynek. Inny dziennikarz Insider Gaming, Tom Henderson, już dawno temu zapewniał, że nie mamy co spodziewać się premiery Gwiezdnych Wojen od Quantic Dream przed 2027 czy nawet 2028 rokiem. Pytanie tylko, jak na projekt wpłynęłoby ewentualne rozstanie z NetEase?
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