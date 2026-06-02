Quantic Dream zostanie sprzedane jeszcze przed premierą Star Wars Eclipse?

Jak wiemy, Spellcasters Chronicles ostatecznie hitem się nie okazało. Ba, produkcja poszła do piachu zaledwie 3 miesiące po premierze we wczesnym dostępie.

Quantic Dream straci wsparcie NetEase?

Taki obrót spraw mocno podkopał morale francuskiego studia. Z jednej strony niepowodzenie Spellcasters Chronicles, z drugiej tkwiące w deweloperskim piekle Star Wars Eclipse, a z trzeciej widmo zwolnień. Tymi ostatnimi zagrożone ma być rzekomo nawet ¼ dotychczasowego zespołu. Nic więc dziwnego, że nastroje w zespole mają być fatalne, a sami pracownicy przy wsparciu związków zawodowych wprost domagają się dymisji zarządu – zarówno po stronie samego Quantic Dream, jak i NetEase, do którego QD należy. Niewykluczone jednak, że już niedługo studio nie będzie musiało martwić się chińskim szefostwem.