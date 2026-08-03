Luke Skywalker wspomina Cala Kestisa. Fani Star Wars od razu zaczęli spekulować o Jedi 3

W nowej książce osadzonej w kanonie Star Wars pojawiła się zaskakująca wzmianka o bohaterze serii Star Wars Jedi. Wystarczyło jedno zdanie Luke'a Skywalkera, by wśród fanów natychmiast ruszyły spekulacje dotyczące trzeciej części gry.

Choć Respawn Entertainment już wcześniej potwierdziło, że pracuje nad trzecią odsłoną serii Star Wars Jedi, twórcy wciąż nie ujawnili żadnych konkretów dotyczących fabuły. Tymczasem nowa publikacja ze świata Gwiezdnych wojen sprawiła, że fani ponownie zaczęli dyskutować o przyszłości Cala Kestisa. Jedno zdanie wystarczyło, by rozbudzić wyobraźnię fanów Chodzi o wydaną w maju książkę Star Wars: The Secrets of the Jedi: The Chronicles of Luke Skywalker, przedstawiającą historię Zakonu Jedi z perspektywy Luke'a Skywalkera. W jednym z zapisów bohater wspomina, że niewielkiej grupie Jedi udało się przetrwać Rozkaz 66, wymieniając z imienia Cala Kestisa, ucznia mistrza Jaro Tapala.

Niewielkiej grupie Jedi udało się uniknąć zagłady, między innymi Calowi Kestisowi, padawanowi mistrza Jaro Tapala. Sama wzmianka nie potwierdza oczywiście, że Luke i Cal kiedykolwiek się spotkali. Pokazuje jednak, że Skywalker znał historię bohatera gier Respawn Entertainment, a nawet wiedział, kim był jego mistrz. To wystarczyło, by część fanów zaczęła zastanawiać się, czy nie jest to subtelna zapowiedź przyszłego spotkania obu Jedi.

GramTV przedstawia:

Na razie pozostają to wyłącznie spekulacje. Równie dobrze może być to jedynie ukłon w stronę graczy i potwierdzenie, że Cal Kestis zajmuje ważne miejsce w oficjalnym kanonie Star Wars. Lucasfilm ani Respawn Entertainment nie sugerowali dotąd, że Luke Skywalker odegra jakąkolwiek rolę w nadchodzącym Star Wars Jedi 3. Nie zmienia to faktu, że historia obu bohaterów mogłaby naturalnie się przeciąć. Akcja gier z Calem Kestisem rozgrywa się kilkanaście lat przed wydarzeniami z oryginalnej trylogii, a los protagonisty po zakończeniu Star Wars Jedi: Survivor wciąż pozostaje jedną z największych niewiadomych całego uniwersum. W sieci pojawiły się również nieoficjalne doniesienia dotyczące samej gry. Według jednego z przecieków Star Wars Jedi 3 ma opowiedzieć bardziej osobistą historię Cala Kestisa, koncentrując się na jego rodzinie oraz wewnętrznej walce z Ciemną Stroną Mocy. Musimy jednak poczekać, by te informacacje znalazły swoje potwierdzenie.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









