Star Wars: Zero Company to kilkadziesiąt godzin zabawy. Ujawniono długość gry

Kilka dni temu informowaliśmy, że Star Wars: Zero Company pozwoli graczom stworzyć kultową drużynę klonów. Tymczasem premiera wspomnianej produkcji zbliża się wielkimi krokami, dlatego też twórcy zdecydowali się podzielić kolejnymi szczegółami. Fani Gwiezdnych wojen z pewnością ucieszą się z informacji, że na ukończenie nadchodzącej gry taktycznej osadzonej w uniwersum Star Wars będzie trzeba przeznaczyć kilkadziesiąt godzin.

Wiemy, ile godzin zajmie ukończenie Star Wars: Zero Company

Zgodnie z przekazanymi informacjami ukończenie kampanii w Star Wars: Zero Company powinno zająć przeciętnemu graczowi około 30-40 godzin. Caydence Funk – główna producentka wspomnianej produkcji – zaznacza, że czas rozgrywki będzie zależeć od „wybranego poziomu trudności i doświadczenia w grach strategicznych”. Miłośników Gwiezdnych wojen czeka więc sporo zabawy.