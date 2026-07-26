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Star Wars: Zero Company to kilkadziesiąt godzin zabawy. Ujawniono długość gry

Mikołaj Ciesielski
2026/07/26 11:00
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Premiera nowej gry strategicznej dla fanów Gwiezdnych wojen już przyszłym miesiącu.

Kilka dni temu informowaliśmy, że Star Wars: Zero Company pozwoli graczom stworzyć kultową drużynę klonów. Tymczasem premiera wspomnianej produkcji zbliża się wielkimi krokami, dlatego też twórcy zdecydowali się podzielić kolejnymi szczegółami. Fani Gwiezdnych wojen z pewnością ucieszą się z informacji, że na ukończenie nadchodzącej gry taktycznej osadzonej w uniwersum Star Wars będzie trzeba przeznaczyć kilkadziesiąt godzin.

Star Wars: Zero Company
Star Wars: Zero Company

Wiemy, ile godzin zajmie ukończenie Star Wars: Zero Company

Zgodnie z przekazanymi informacjami ukończenie kampanii w Star Wars: Zero Company powinno zająć przeciętnemu graczowi około 30-40 godzin. Caydence Funk – główna producentka wspomnianej produkcji – zaznacza, że czas rozgrywki będzie zależeć od „wybranego poziomu trudności i doświadczenia w grach strategicznych”. Miłośników Gwiezdnych wojen czeka więc sporo zabawy.

Twórcy Star Wars: Zero Company podkreślają również, że przygotowywana przez nich historia nie posiada żadnych „rozgałęzień”. Deweloperzy ze studia BitReactor przygotowali bowiem fabułę, która jest „liniowa” od początku do końca. Niektóre momenty fabularne mogą jednak różnić się od siebie w zależności od składu oddziału.

Chociaż cieszymy się, że możemy rozwijać ten gatunek dzięki bardziej kinowemu podejściu, w gruncie rzeczy jest to nadal turowa gra taktyczna, w której do pokonania intensywnych wyzwań bojowych potrzebne są umiejętności i strategia. Istnieją jednak momenty fabularne, które mogą się zmieniać w zależności od tego, kogo masz w oddziale, ale ogólna historia jest liniowa od początku do końca – wyjaśniają twórcy.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że premiera Star Wars: Zero Company zaplanowana jest na 27 sierpnia 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra będzie dostępna w polskiej wersji językowej (napisy).

Źródło:https://gamingbolt.com/star-wars-zero-companys-campaign-will-take-about-30-40-hours-to-finish-says-producer

Tagi:

News
Electronic Arts
Gwiezdne wojny
długość gry
czas rozgrywki
Star Wars: Zero Company
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112