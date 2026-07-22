Ten komiks Marvela to jeden z fundamentów Star Wars. Zawierał sceny, których nie było w filmie

Marvel pokazał fanom sceny, których nie było w kinowej wersji Gwiezdnych wojen. Dopiero po dwóch dekadach trafiły one do specjalnego wydania filmu.

Jak wiadomo, komiksy to medium, które od zawsze współgrało z filmem. Często dają przestrzeń do pokazania tego, co nie mogło pojawić się w filmie. Dziś komiksy Star Wars są nieodłącznym elementem uniwersum. Mało kto jednak pamięta, jak wielką rolę odegrały u samych narodzin marki. Szczególnie jeden zeszyt zapisał się w historii Gwiezdnych wojen. Mowa o Star Wars #2 z 1977 roku, który zawierał sceny niewykorzystane w kinowej wersji filmu. Co ciekawe, widzowie zobaczyli je na ekranie dopiero w Wydaniach Specjalnych przygotowanych przez George'a Lucasa dwadzieścia lat później.

Ten komiks Star Wars pokazał więcej niż film

Pierwsze sześć zeszytów serii Marvela było adaptacją oryginalnego Star Wars, jednak twórcy – scenarzysta Roy Thomas i rysownik Howard Chaykin – pracowali na wcześniejszej wersji scenariusza. Dzięki temu do komiksu trafiły elementy, które ostatecznie wycięto z kinowej wersji filmu.