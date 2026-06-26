Pracownicy Quantic Dream strajkują. "Staramy się uratować Star Wars Eclipse."

W Quantic Dream zdecydowanie nie dzieje się najlepiej. Od pewnego czasu przyszłość francuskiego studia wydaje się mocno niepewna.
Takie okoliczności zdecydowanie nie podobają się pracownikom. Ci postanowili więc wziąć sprawy w swoje ręce.
Pracownicy strajkują i chcą ratować grę o Gwiezdnych Wojnach
W efekcie w Quantic Dream rozpoczęto strajk. Osoby zatrudnione w paryskim studiu protestują m.in. przeciwko warunkom pracy, a także przeciwko kierownictwu. W tym drugim wypadku zdecydowanie nie jest to nowość. Wszak już wcześniej przy wsparciu związków zawodowych domagali się oni dymisji całego szefostwa. Dlaczego? Przedstawiciele pracowników mówią m.in. o braku dialogu między kierownictwem a kadrami pracowniczymi, dużym obciążeniu pracą, odchodzeniu kolejnych osób oraz kontrowersyjnych decyzjach “góry”. To wszystko ma stawiać pod dużym znakiem zapytania Star Wars Eclipse – najbardziej ambitny projekt QD.
Tymczasem jeden z pracowników, Jules, zapewnia, że ich działania nie mają pogrzebać grę w uniwersum Gwiezdnych Wojen, tylko ją uratować:
To daleko idące od aktu sabotażu. Wręcz przeciwnie, staramy się uratować Star Wars Eclipse. Moglibyśmy doprowadzić do jego premiery mając 115 osób w ramach wsparcia, i nie byłoby to “nadmierne obsadzenie stanowisk” – to absolutne minimum. Mamy zbyt małą obsadę, podobnie jak w wielu innych firmach w tym sektorze, ponieważ szefowie doskonale wiedzą, że pasja skłoni ludzi do crunchu i gry ostatecznie zostaną wydane. Ale nie da się w ten sposób prowadzić zrównoważonego przemysłu.
GramTV przedstawia:
Zdaniem pracowników Quantic Dream poprawa warunków pracy jest kluczowa w kwestii tego, by Star Wars Eclipse w ogóle powstało. Nic więc dziwnego, że hasłem protestu jest Strajk, by uratować Star Wars Eclipse. Co na to szefowie studia? Bagatelizują oni wpływ akcji protestacyjnej i zapewniają, iż produkcja nadal powstaje. To wszystko w momencie, gdy z jednej strony mówi się o zwolnieniach, a z drugiej nawet o możliwości sprzedaży studia przed chińskich właścicieli z NetEase.
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