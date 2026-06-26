Pracownicy Quantic Dream strajkują. "Staramy się uratować Star Wars Eclipse."

W Quantic Dream zdecydowanie nie dzieje się najlepiej. Od pewnego czasu przyszłość francuskiego studia wydaje się mocno niepewna.

Takie okoliczności zdecydowanie nie podobają się pracownikom. Ci postanowili więc wziąć sprawy w swoje ręce.

Pracownicy strajkują i chcą ratować grę o Gwiezdnych Wojnach

W efekcie w Quantic Dream rozpoczęto strajk. Osoby zatrudnione w paryskim studiu protestują m.in. przeciwko warunkom pracy, a także przeciwko kierownictwu. W tym drugim wypadku zdecydowanie nie jest to nowość. Wszak już wcześniej przy wsparciu związków zawodowych domagali się oni dymisji całego szefostwa. Dlaczego? Przedstawiciele pracowników mówią m.in. o braku dialogu między kierownictwem a kadrami pracowniczymi, dużym obciążeniu pracą, odchodzeniu kolejnych osób oraz kontrowersyjnych decyzjach “góry”. To wszystko ma stawiać pod dużym znakiem zapytania Star Wars Eclipse – najbardziej ambitny projekt QD.