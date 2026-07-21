Remake Star Wars: Knights of the Old Republic z oficjalną prezentacją jeszcze w tym roku? Nowe doniesienia dają fanom nadzieję

Czy w końcu doczekamy się oficjalnej prezentacji Star Wars: Knight of the Old Republic Remake?

Po kilku latach niemal całkowitej ciszy wokół Star Wars: Knights of the Old Republic Remake w sieci pojawiły się nowe informacje sugerujące, że projekt wciąż żyje. Według najnowszych doniesień remake kultowego RPG ma zostać oficjalnie zaprezentowany jeszcze w 2026 roku. Star Wars: Knights of the Old Republic Remake z prezentacją jeszcze w tym roku? Remake Star Wars: Knights of the Old Republic został oficjalnie ogłoszony podczas wydarzenia PlayStation Showcase w 2021 roku. Od tamtej pory twórcy nie pokazali jednak żadnych nowych materiałów z gry. W międzyczasie projekt przeszedł poważne zmiany. Wersja rozwijana przez studio Aspyr została porzucona, a prace nad grą przejęło Saber Interactive, które rozpoczęło produkcję praktycznie od początku. Od momentu przekazania projektu nowemu zespołowi zarówno Embracer Group, jak i Disney unikali udzielania konkretnych informacji na temat stanu prac, co przez lata wywoływało spekulacje dotyczące przyszłości remake'u.

Nowe informacje pochodzą od youtubera “100% Star Wars”, który twierdzi, że otrzymał wiadomości od swoich źródeł związanych z projektem. Według niego produkcja rozwija się bardzo dobrze od momentu, gdy Saber Interactive rozpoczęło prace nad grą od podstaw, a prezentacja gry może mieć miejsce jeszcze w tym roku: Jak wspominałem już wcześniej, prace nad grą nie tylko nabrały tempa, ale przez ostatnie trzy lata, odkąd Saber rozpoczęło projekt od zera, przebiegają wyjątkowo sprawnie. Na ten moment wciąż obowiązuje plan, aby gra została ponownie zaprezentowana jeszcze w tym roku. To prawdopodobnie oznacza, że 2027 będzie rokiem, w którym kampania marketingowa remake'u KOTOR naprawdę ruszy na dobre.

GramTV przedstawia:

Choć źródło nie wskazało konkretnego wydarzenia, istnieje kilka dużych imprez, podczas których remake mógłby zostać pokazany. Wśród najbardziej prawdopodobnych kandydatów wymienia się Gamescom Opening Night Live, The Game Awards oraz

State of Play organizowane przez Sony. Youtuber zaznacza jednocześnie, że jeśli prezentacja zostałaby przesunięta, mogłoby do tego dojść na początku 2027 roku, przy okazji wydarzenia Star Wars Celebration. 100% Star Wars już wcześniej publikował doniesienia dotyczące problemów produkcyjnych remake'u, zanim zostały one szerzej potwierdzone przez inne media. Z tego względu część fanów uważa, że również najnowsze informacje mogą okazać się wiarygodne. Jeśli doniesienia się potwierdzą, będzie to oznaczało, że projekt znajduje się w znacznie lepszej kondycji, niż obawiali się gracze. Przez ostatnie lata wielokrotnie pojawiały się bowiem spekulacje sugerujące, że remake mógł zostać nawet całkowicie anulowany. W przeszłości pojawiały się również informacje, według których Disney jest zainteresowany przygotowaniem remake'u Star Wars: Knights of the Old Republic II. Na razie nie wiadomo jednak, które studio mogłoby odpowiadać za taki projekt ani czy rzeczywiście doczeka się on realizacji. Niewykluczone, że decyzja w tej sprawie będzie uzależniona od sukcesu pierwszego remake'u.