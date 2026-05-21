Pokłosie klapy Spellcasters Chronicles. Związek żąda dymisji szefów Quantic Dream

Jednocześnie przy tej okazji studio Quantic Dream zapowiedziało restrukturyzację. I zapowiedź ta nie pozostała bez odpowiedzi związkowców.

Związkowcy domagają się dymisji zarządu Quantic Dream

Jak się okazuje, zagrożonych zwolnieniami ma być aż ¼ dotychczasowych pracowników francuskiego studia. W swoim komunikacie wspomniał o tym francuski związek zawodowy, Le Syndicat des Travailleureuses du Jeu Video. Jednocześnie jego przedstawiciele zwrócili uwagę, że chociaż prace nad Spellcasters Chronicles rozpoczęto 8 lat temu, to sam projekt był fatalnie zarządzany. I to zarządzanie miało doprowadzić do wycieńczenia zespołu oraz ostatecznie do niepowodzenia całego tytułu. Tytułu, który z jednej strony był drogi, a z drugiej wiązał się ze sporym ryzykiem z uwagi na gatunek, którego nawet nie zweryfikowano pod kątem wymagań graczy.