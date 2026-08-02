Dragon's Dogma 2 stanie się znacznie trudniejsze. Twórcy zapowiadają Hard Mode

Na nadejście Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen przyszło nam czekać aż 2 i pół roku. Czy będzie warto?

Dragon’s Dogma 2 stanie się trudniejsze

Na to pytanie podczas niedawnej sesji Q&A na platformie Steam próbowali odpowiedzieć przedstawiciele Capcomu. Udział w wydarzeniu wzięli Kento Kinoshita, reżyser gry, oraz Naoto Oyama, producent tytułu. Dzięki nim wiemy np. że poza dodatkiem Dark Arisen bazowe Dragon’s Dogma 2 wzbogaci się o tzw. Hard Mode. Ma to być wyzwanie skierowane do prawdziwych wyjadaczy, poszukujących wyzwań i/lub przeszkód do pokonania. Kiedy tryb dla hardcore’ów wpadnie w nasze ręce? Twórcy na razie nie podali żadnych konkretów, obiecują oni jednak, iż mimo wszystko zmagania w ramach przygód Arisena pozostaną zbalansowane.