Zaloguj się lub Zarejestruj

Dragon's Dogma 2 stanie się znacznie trudniejsze. Twórcy zapowiadają Hard Mode

Maciej Petryszyn
2026/08/02 21:15
0
0

Za 3 miesiące marzenia fanów serii Dragon’s Dogma spełnią się. Druga część otrzyma wyczekiwany dodatek.

Na nadejście Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen przyszło nam czekać aż 2 i pół roku. Czy będzie warto?

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen
Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen

Dragon’s Dogma 2 stanie się trudniejsze

Na to pytanie podczas niedawnej sesji Q&A na platformie Steam próbowali odpowiedzieć przedstawiciele Capcomu. Udział w wydarzeniu wzięli Kento Kinoshita, reżyser gry, oraz Naoto Oyama, producent tytułu. Dzięki nim wiemy np. że poza dodatkiem Dark Arisen bazowe Dragon’s Dogma 2 wzbogaci się o tzw. Hard Mode. Ma to być wyzwanie skierowane do prawdziwych wyjadaczy, poszukujących wyzwań i/lub przeszkód do pokonania. Kiedy tryb dla hardcore’ów wpadnie w nasze ręce? Twórcy na razie nie podali żadnych konkretów, obiecują oni jednak, iż mimo wszystko zmagania w ramach przygód Arisena pozostaną zbalansowane.

Kento Kinoshita, reżyser:

Zarówno Forsaken Dominion, jak i Lost Rites to zawartość dodatku, więc zaprojektowaliśmy je tak, aby oferowały starcia z jeszcze większym poczuciem napięcia i wyzwania niż w grze głównej. Mamy świadomość, że społeczność charakteryzuje się bardzo szerokim rozstrzałem poziomów postaci, dlatego biorąc to pod uwagę, balansujemy rozgrywkę tak, aby każdy mógł cieszyć się tym doświadczeniem – niezależnie od tego, czy dopiero rozpoczyna swoją przygodę, jest w trakcie przechodzenia gry, czy ukończył ją już wielokrotnie. Pracujemy również nad trybem Hard Mode, który zapewni satysfakcjonujące wyzwanie dla weteranów, których statystyki osiągnęły lub zbliżają się do limitu poziomów

Naoto Oyama, producent:

Prosimy o wyczekiwanie kolejnych informacji dotyczących szczegółów trybu Hard Mode oraz terminu jego premiery.

GramTV przedstawia:

Kento Kinoshita, reżyser:

Dodając do tego: nawet w trybie Normal Mode poziom trudności stopniowo rośnie w miarę postępów graczy w zawartości dodatku, a starcia z przeciwnikami stają się po drodze coraz bardziej wymagające. Gdy gracze dotrą do środkowych i późniejszych etapów dodatku, zbalansowaliśmy go tak, aby nawet ci, którzy osiągnęli już maksymalny poziom statystyk, nadal mogli czerpać radość z satysfakcjonującego poziomu wyzwania.

Dragon's Dogma 2: Dark Arisen trafi na rynek 9 października 2026 roku na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. W związku z tym Capcom wycofuje ze sprzedaży większość DLC do podstawowej gry.

Źródło:https://insider-gaming.com/dragons-dogma-2-dark-arisen-adds-hard-mode-and-60-fps-update/

Tagi:

News
Capcom
Dragon's Dogma
Dragon's Dogma 2
Dragon's Dogma 2: Dark Arisen
Naoto Oyama
Kento Kinoshita
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112