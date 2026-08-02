Dragon's Dogma 2 stanie się znacznie trudniejsze. Twórcy zapowiadają Hard Mode

Na to pytanie podczas niedawnej sesji Q&A na platformie Steam próbowali odpowiedzieć przedstawiciele Capcomu. Udział w wydarzeniu wzięli Kento Kinoshita, reżyser gry, oraz Naoto Oyama, producent tytułu. Dzięki nim wiemy np. że poza dodatkiem Dark Arisen bazowe Dragon’s Dogma 2 wzbogaci się o tzw. Hard Mode. Ma to być wyzwanie skierowane do prawdziwych wyjadaczy, poszukujących wyzwań i/lub przeszkód do pokonania. Kiedy tryb dla hardcore’ów wpadnie w nasze ręce? Twórcy na razie nie podali żadnych konkretów, obiecują oni jednak, iż mimo wszystko zmagania w ramach przygód Arisena pozostaną zbalansowane.
Kento Kinoshita, reżyser:
Zarówno Forsaken Dominion, jak i Lost Rites to zawartość dodatku, więc zaprojektowaliśmy je tak, aby oferowały starcia z jeszcze większym poczuciem napięcia i wyzwania niż w grze głównej. Mamy świadomość, że społeczność charakteryzuje się bardzo szerokim rozstrzałem poziomów postaci, dlatego biorąc to pod uwagę, balansujemy rozgrywkę tak, aby każdy mógł cieszyć się tym doświadczeniem – niezależnie od tego, czy dopiero rozpoczyna swoją przygodę, jest w trakcie przechodzenia gry, czy ukończył ją już wielokrotnie. Pracujemy również nad trybem Hard Mode, który zapewni satysfakcjonujące wyzwanie dla weteranów, których statystyki osiągnęły lub zbliżają się do limitu poziomów
Naoto Oyama, producent:
Prosimy o wyczekiwanie kolejnych informacji dotyczących szczegółów trybu Hard Mode oraz terminu jego premiery.
GramTV przedstawia:
Kento Kinoshita, reżyser:
Dodając do tego: nawet w trybie Normal Mode poziom trudności stopniowo rośnie w miarę postępów graczy w zawartości dodatku, a starcia z przeciwnikami stają się po drodze coraz bardziej wymagające. Gdy gracze dotrą do środkowych i późniejszych etapów dodatku, zbalansowaliśmy go tak, aby nawet ci, którzy osiągnęli już maksymalny poziom statystyk, nadal mogli czerpać radość z satysfakcjonującego poziomu wyzwania.
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