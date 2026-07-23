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Do sieci trafił nowy zwiastun filmu Resident Evil. Materiał ujawnia kolejne szczegóły fabuły

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/23 18:10
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Nowy zwiastun filmu Resident Evil ujawnia kolejne szczegóły fabularne.

Do sieci trafił nowy zwiastun nadchodzącego filmu Resident Evil w reżyserii Zacha Creggera. Jest to już drugi materiał promujący produkcję opartą na kultowej serii gier Capcomu. Tym razem twórcy postawili przede wszystkim na przedstawienie zarysu fabuły.

Resident Evil – film
Resident Evil – film

Resident Evil na nowym zwiastunie

Pierwszy zwiastun, opublikowany jeszcze w kwietniu, skupiał się głównie na brutalności i horrorze. Można było w nim zobaczyć między innymi zombie spadające z dachów niczym żywe bomby. Najnowszy materiał kładzie z kolei większy nacisk na historię oraz głównego bohatera. Zwiastun rozpoczyna się sceną, w której Austin Abrams, wcielający się w postać Bryana, realizuje dostawę medyczną do jednego ze szpitali. W pewnym momencie zgadza się przyjąć dodatkowe zlecenie poza swoim standardowym rejonem pracy, skuszony obietnicą podwójnego wynagrodzenia. Jego celem staje się owiane złą sławą Raccoon City.

GramTV przedstawia:

Podróż szybko przybiera jednak dramatyczny obrót. Na drodze Bryana niespodziewanie pojawia się kobieta, w którą uderza prowadzonym pojazdem. Przekonany, że ofiara nie przeżyła wypadku, udaje się do pobliskiego domu, aby wezwać pomoc. Po wejściu do środka odkrywa jednak, że budynek jest opuszczony. W wielu pomieszczeniach widoczne są ślady gwałtownej walki, sugerujące, że wydarzyło się tam coś przerażającego. Bryan znajduje broń, którą zamierza wykorzystać do obrony, a podczas poszukiwania amunicji zauważa kobietę, którą wcześniej potrącił. Ku jego zaskoczeniu biegnie ona w panice w kierunku domu.

Końcowa część zwiastuna zamienia się w pełną napięcia sekwencję. W tle rozbrzmiewa dzwoniący telefon, podczas gdy Bryan gorączkowo próbuje załadować broń. Następnie pokazano krótki montaż ujęć znanych z pierwszego zwiastuna, a całość kończy się zapowiedzią pojawienia się przerażającego niemowlęcia-zombie. Kto skusi się na obejrzenie filmu?

Źródło:https://insider-gaming.com/resident-evil-movie-gets-new-trailer/

Tagi:

Popkultura
zwiastun
Capcom
film
kino
horror
popkultura
Resident Evil
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112