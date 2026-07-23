Do sieci trafił nowy zwiastun filmu Resident Evil. Materiał ujawnia kolejne szczegóły fabuły

Do sieci trafił nowy zwiastun nadchodzącego filmu Resident Evil w reżyserii Zacha Creggera. Jest to już drugi materiał promujący produkcję opartą na kultowej serii gier Capcomu. Tym razem twórcy postawili przede wszystkim na przedstawienie zarysu fabuły.

Resident Evil na nowym zwiastunie

Pierwszy zwiastun, opublikowany jeszcze w kwietniu, skupiał się głównie na brutalności i horrorze. Można było w nim zobaczyć między innymi zombie spadające z dachów niczym żywe bomby. Najnowszy materiał kładzie z kolei większy nacisk na historię oraz głównego bohatera. Zwiastun rozpoczyna się sceną, w której Austin Abrams, wcielający się w postać Bryana, realizuje dostawę medyczną do jednego ze szpitali. W pewnym momencie zgadza się przyjąć dodatkowe zlecenie poza swoim standardowym rejonem pracy, skuszony obietnicą podwójnego wynagrodzenia. Jego celem staje się owiane złą sławą Raccoon City.