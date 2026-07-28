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Resident Evil Requiem umacnia serię na pozycji lidera. Nowe wyniki sprzedaży

Mikołaj Ciesielski
2026/07/28 16:45
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Capcom ujawnił, ilu graczy kupiło najnowszą odsłonę serii Resident Evil.

Niedawno informowaliśmy, że dodatek do Resident Evil Requiem ma ukazać się dopiero po premierze Resident Evil Veronica. Capcom tymczasem opublikował nowy raport finansowy, który potwierdza sukces najnowszej odsłony serii Resident Evil. Okazuje się bowiem, że wspomniana produkcja osiągnęła kolejny kamień milowy.

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem

Capcom chwali się nowymi wynikami sprzedaży Resident Evil Requiem

Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż Resident Evil Requiem przekroczyła już 8 milionów sztuk. Capcom pochwalił się również najnowszymi wynikami całej serii. Firma ujawniła, że wszystkie gry spod szyldu Resident Evil rozeszły się w 213 milionach egzemplarzy, a wspomniany cykl pozostaje najpopularniejszą marką w portfolio japońskiego wydawcy.

Nowa era survival horroru nadchodzi wraz z Resident Evil Requiem, najnowszą i najbardziej wciągającą odsłoną kultowej serii Resident Evil. Doświadcz przerażającego survival horroru z analityczką FBI Grace Ashcroft i wskocz w porywającą, pełną adrenaliny akcję z legendarnym agentem Leonem S. Kennedym. Ich przeplatające się losy i unikalne style gry tworzą wstrząsające, pełne emocji doświadczenie, które przerazi Cię do szpiku kości – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że premiera Resident Evil Requiem odbyła się 27 lutego 2026 roku. Gra dostępna jest na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to koniecznie przeczytajcie: Recenzja Resident Evil Requiem - Czy to najlepszy Resident w historii? Niestety nie, ale…

Źródło:https://gamingbolt.com/resident-evil-requiem-surpasses-8-million-sales

Tagi:

News
Capcom
sprzedaż gier
wyniki sprzedaży
Resident Evil
Resident Evil Requiem
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112