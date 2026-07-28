Resident Evil Requiem umacnia serię na pozycji lidera. Nowe wyniki sprzedaży

Capcom chwali się nowymi wynikami sprzedaży Resident Evil Requiem
Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż Resident Evil Requiem przekroczyła już 8 milionów sztuk. Capcom pochwalił się również najnowszymi wynikami całej serii. Firma ujawniła, że wszystkie gry spod szyldu Resident Evil rozeszły się w 213 milionach egzemplarzy, a wspomniany cykl pozostaje najpopularniejszą marką w portfolio japońskiego wydawcy.
Nowa era survival horroru nadchodzi wraz z Resident Evil Requiem, najnowszą i najbardziej wciągającą odsłoną kultowej serii Resident Evil. Doświadcz przerażającego survival horroru z analityczką FBI Grace Ashcroft i wskocz w porywającą, pełną adrenaliny akcję z legendarnym agentem Leonem S. Kennedym. Ich przeplatające się losy i unikalne style gry tworzą wstrząsające, pełne emocji doświadczenie, które przerazi Cię do szpiku kości – czytamy w opisie gry na Steam.
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