Resident Evil Requiem umacnia serię na pozycji lidera. Nowe wyniki sprzedaży

Niedawno informowaliśmy, że dodatek do Resident Evil Requiem ma ukazać się dopiero po premierze Resident Evil Veronica. Capcom tymczasem opublikował nowy raport finansowy, który potwierdza sukces najnowszej odsłony serii Resident Evil. Okazuje się bowiem, że wspomniana produkcja osiągnęła kolejny kamień milowy.

Capcom chwali się nowymi wynikami sprzedaży Resident Evil Requiem

Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż Resident Evil Requiem przekroczyła już 8 milionów sztuk. Capcom pochwalił się również najnowszymi wynikami całej serii. Firma ujawniła, że wszystkie gry spod szyldu Resident Evil rozeszły się w 213 milionach egzemplarzy, a wspomniany cykl pozostaje najpopularniejszą marką w portfolio japońskiego wydawcy.