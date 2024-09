Twórcy Immortals of Aveum łączą siły ze współzałożycielem Rockstar Games

Zgodnie z przekazanymi informacjami około 20 deweloperów zatrudnionych w Ascendant Studios, w tym także dyrektor generalny (Bret Robbins), postanowiło połączyć siły z Absurd Ventures (dzięki IGN ) . Twórcy Immortals of Aveum nie będą jednak pracować we wspomnianym zespole, ponieważ – jak wspomnieliśmy wyżej – utworzono nowe studio o nazwie Absurd Marin z siedzibą w San Rafael w stanie Kalifornia. Na jego czele stanie natomiast Robbins.

Immortals of Aveum kosztowało rzekomo 125 milionów dolarów, ale nie odniosło sukcesu . Tymczasem okazuje się, że przyszłość odpowiedzialnego za rzeczoną produkcję Ascendant Studios stoi pod dużym znakiem zapytania. Członkowie wspomnianego zespołu dołączyli bowiem do założonego przez Dana Housera – współzałożyciela Rockstar Games – Absurd Ventures i utworzyli nowe studio.

W komunikacie prasowym opublikowanym przez Absurd Ventures poinformowano również, że nowe studio będzie pracować nad „przygodową grą akcji opartą na fabule”. Wspomniana produkcja będzie oddzielona od pozostałych projektów firmy Dana Housera, które mają rozgrywać się we wspólnym uniwersum o nazwie „A Better Paradise”.

Warto dodać, że rok temu – niedługo po premierze Immortals of Aveum – Ascendant Studios zwolniło 45% zespołu. Przyczyną takiej decyzji była oczywiście słaba sprzedaż wspomnianej produkcji. Obecnie przyszłość zespołu nie jest znana, ale niewykluczone, że przestanie on istnieć, skoro sam dyrektor generalny – wraz z większością pracowników – dołączył do Dana Housera i Absurd Ventures.

Na koniec przypomnijmy, że Immortals of Aveum zadebiutowało na rynku w sierpniu 2023 roku. Gra jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Immortals of Aveum - Zerwanie z łatką Call of Duty z magią.