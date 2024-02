Strzelanka od EA okazała się porażką, a kosztowała rzekomo 125 milionów dolarów

Immortals of Aveum nie odniosło sukcesu, a krótko po premierze gry Ascendant Studios zwolniło 45% zespołu . Dyrektor generalny wspomnianego studia tłumaczył natomiast, że słabe zainteresowanie produkcją wynikało z napiętego harmonogramu premier. Magiczny FPS ukazał się bowiem na rynku w podobnym czasie co Baldur’s Gate 3 , Armored Core VI: Fires of Rubicon czy Starfield . Innego zdania jest natomiast jeden z byłych pracowników Ascendant Studios, który dodatkowo ujawnił, że Immortals of Aveum mogło pochwalić się zaskakująco dużym budżetem.

IGN cytuje również innego pracownika Ascendant Studios, który wciąż pracuje we wspomnianym zespole. Deweloper stwierdza, że „nikt nie kupił” Immortals of Aveum, mimo że gra nie zawierała elementów, na które w dzisiejszych czasach narzeka wielu graczy. Wspomniany tytuł nie był bowiem produkcją na kilkaset godzin, nie posiadał mikrotransakcji i „bezsensownego grindu w otwartym świecie”, a twórcy zdecydowali się stworzyć zupełnie nowe IP, a nie kolejny remake czy sequel.

Na koniec przypomnijmy, że Immortals of Aveum zadebiutowało na rynku w sierpniu 2023 roku. Gra jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Immortals of Aveum - Zerwanie z łatką Call of Duty z magią.