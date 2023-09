Ascendant Studios zwolniło 45% zespołu niedługo po premierze Immortals of Aveum

Wczytywanie ramki mediów.

Jesteśmy załamani, rozstając się z przyjaciółmi i współpracownikami z Ascendant Studios – to około 45% naszego zespołu. To boleśnie trudna, aczkolwiek konieczna decyzja; musimy wprowadzić tę zmianę teraz, gdy Immortals of Aveum zostało wydane. Wspieramy osoby poszkodowane w każdy możliwy sposób, włączając w to kompleksowe pakiety odpraw oraz pomoc w znalezieniu nowej pracy, oferując też wsparcie dla tych, którzy z nami zostają.

(...) Jestem niezmiernie dumny z tego, co udało się osiągnąć naszemu zespołowi programistów przy Immortals of Aveum. Razem stworzyliśmy nowe studio AAA, nowe IP oparte na nowej technologii, w czasach, gdy w branży jest to niezwykle rzadkie. Włożyliśmy w Immortals całą swoją pasję, z sercami na wierzchu. Studio nadal będzie działać i wpierać rozwój gry i własności intelektualnej Immortals poprzez przyszłe aktualizacje oraz atrakcje.