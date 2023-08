Recenzja Immortals of Aveum - Zerwanie z łatką Call of Duty z magią

Mamy takie czasy, w których awersja do tworzenia nowych, dużych marek jest nieporównywalnie większa niż była kiedykolwiek wcześniej. W tych niesprzyjających okolicznościach debiutujące Ascendant Studios postanowiło porwać się na to wyzwanie. Aby było jeszcze trudniej, deweloper postanowił oprzeć swoją produkcję na magii i walkach magów (zwanych w grze maginami), co już w pełni tworzy mieszankę wybuchową roznoszącą ryzyko inwestycyjne to niebotycznych rozmiarów. Jak w to wszystko weszło Electronic Arts, tego nie wiem. Wiem jednak coś innego. Może o duży sukces komercyjny nie będzie łatwo, ale na pewno każdy kto da szansę Immortals of Aveum żałować nie będzie.

Świat Aveum pogrążony jest w trwającej od lat wojnie o dominację nad magią. Nasz bohater staje się w tym konflikcie tytułowym Nieśmiertelnym, członkiem elitarnej grupy magów bitewnych. To oczywiście od jego skuteczności zależeć będą losy wojny. Od razu warto zaznaczyć, że fabuła zajmuje bardzo dużą część Immortals of Aveum. Scenek przerywnikowych jest sporo i czuć, że twórcy chcieli aby ich gra była napędzana opowieścią. W prace zaangażowano nawet znaną fanom serialu W garniturach Ginę Torres. Ta jednak, podobnie jak grana przez nią Jessica Pearson, ciągle świeci jedną miną i na każdym kroku udaje mentorkę. Może to pasuje do generała, ale prawdę mówiąc dało się lepiej obsadzić tę postać. Dużo ciekawiej zaprezentował się odgrywający Jaka (główny bohater) Darren Barnet, który ostatnio wystąpił w filmowej adaptacji Gran Turismo.

Niestety z żalem muszę przyznać, że mimo obecności profesjonalnych aktorów i dużego nacisku na historię, specjalnie ona nie porywa. Plejada głównych bohaterów, swoją różnorodnością i dialogami między sobą, przypomina raczej paczkę przyjaciół z sitcomu, a nie wojowników ratujących świat. Sama historia też pełna jest klisz i maksymalnie oklepanych motywów. Nic tutaj nie zaskakuje i wygląda jak opowieść, którą już wielokrotnie nam opowiadano. W zasadzie każdy zwrot akcji wydawał się bardzo oczywisty. Widząc więc jak wiele wysiłku włożono w fabułę, spodziewałem się jednak nieco wyższego poziomu. Nie jest jednak tak, że historia jest żenująca czy słaba. To bardziej popkulturowe spojrzenie na temat, a nie poważna i brutalna wizja magicznego świata. Widać to najlepiej po ostatnim wątku w zakończeniu, którego oczywiście spoilować nie będę. Niejedna osoba zrobi wielkie oczy widząc jak scenarzyści rozwiązali pewną kwestię i, co najgorsze, w jak prosty (wręcz prostacki) sposób ją zaprezentowali.