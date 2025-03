Rockstar dyktuje warunki. Premiera GTA 6 paraliżuje konkurencję

W lutym potwierdzono termin premiery GTA 6 . Według Take-Two gra ma ukazać się na rynku jesienią 2025 roku. Jak donosi The Game Business , w związku z nadchodzącym debiutem co najmniej „trzech znaczących wydawców gier” jest przygotowanych na przesunięcie dat premier swoich produkcji, aby uniknąć bezpośredniej konkurencji z tym tytułem.

GTA 6 namiesza na rynku. Inne gry ustępują miejsca

Jak informuje Christopher Dring z serwisu The Game Business, szef „jednej z największych firm wydawniczych” miał stwierdzić, że „gry Rockstar Games zawsze pochłaniają ogromne pieniądze, a co ważniejsze – czas graczy na rynku. Nie chcemy znaleźć się w pobliżu tego. Pracujemy nad kilkoma różnymi planami dla naszych tytułów”. Podczas konferencji Game Developer’s Conference w San Francisco, Tom Henderson z Insider Gaming usłyszał natomiast od kilku deweloperów, że czekają na rozwój sytuacji związanej z GTA 6. Już w grudniu Jason Schreier z Bloomberga przekazywał natomiast, że konkurencyjni wydawcy „zwlekają tak długo, jak to możliwe” z ustaleniem ostatecznych dat premier swoich gier.