Tencent nabywa 25 procent udziałów w nowej spółce zależnej Ubisoftu. Czekają nas spore zmiany

W 2020 roku wartość CD Projektu przebiła wycenę Ubisoftu, dzięki czemu polski deweloper stał się najwyżej wycenianym producentem gier wideo w Europie. Oburzenie wśród graczy było wówczas ogromne. Jakim cudem studio będące w przededniu premiery dopiero drugiego IP ma być warte więcej niż taki gigant jak Ubisoft, posiadającym minimum kilkanaście topowych marek z długimi tradycjami i milionami fanów? No właśnie. Jeszcze w styczniu tego roku poruszaliśmy ten temat. Od dłuższego czasu było pewne, że jakieś zmiany w Ubisofcie nastąpią i właśnie się ich doczekaliśmy.

Ubisoft z nową spółką zależną, w której spore udziały będzie miał Tencent

Zgodnie z zapowiedziami, Ubisoft stworzy spółkę zależną. Nowa jednostka obejmie popularne franczyzy gier, takie jak Assassin’s Creed, Far Cry oraz Tom Clancy’s Rainbow Six. Chiński konglomerat Tencent Holdings Ltd zainwestuje 1,16 miliarda euro, aby zdobyć 25 procent udziałów w tej nowo utworzonej spółce. W zamian za opłatę licencyjną, nowa jednostka będzie posiadać prawa do własności intelektualnej gier. Wygląda na to, że czekają nas spore zmiany, zwłaszcza w kontekście dużych tytułów takich jak Assassin’s Creed.