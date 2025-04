NieR: Automata ożywiło japoński przemysł gier. Tak twierdzi były szef Sony, Shuhei Yoshida

Były dyrektor Sony, Shuhei Yoshida, nazwał NieR: Automata „grą, która zmieniła wszystko”, podkreślając, że to właśnie jej premiera przyczyniła się do odrodzenia japońskiego przemysłu gier.

Twórca NieR, Yoko Taro, odpowiedział na te słowa w mediach społecznościowych, dziękując Yoshidzie za uznanie, ale przypisując zasługi producentowi gry, Yosuke Saito, który nakazał mu stworzenie tytułu skierowanego na rynek japoński, bez przejmowania się zagranicznymi recenzjami. Jak się okazało, wyszło to bardzo na plus:

Myślę, że po premierze NieR japoński przemysł gier się odrodził, do tego stopnia, że można mówić o erze przed i po NieR. To był tytuł, który sprawił, że wszyscy zapragnęli ponownie tworzyć gry w japońskim stylu.

W rezultacie japońskie studia zaczęły tworzyć gry w oparciu o własną kulturę i to, co znają najlepiej, dostrzegając, że właśnie to przyciąga graczy z całego świata. Yoshida dodał:

Na to Saito odpowiedział:

To, co wtedy powiedziałem, brzmiało mniej więcej tak: Jesteśmy Japończykami, więc nie musimy na siłę dostosowywać się do zagranicznych odbiorców. Na pewno znajdzie się co najmniej milion graczy, którzy naprawdę chcą zagrać w japońską grę stworzoną przez japońskiego twórcę – czyli jedynego w swoim rodzaju Yoko Taro.

W zeszłym roku Saito zasugerował, że razem z Taro mogą pracować nad nowym projektem związanym z serią NieR, jednak od tamtej pory nie pojawiły się żadne nowe informacje. Saito powiedział wówczas:

Od jakiegoś czasu rozmawiamy o tym, że chcielibyśmy coś zrobić z Yoko i Okabe. W niedalekiej przyszłości będę miał coś bardziej konkretnego do ogłoszenia, więc proszę, bądźcie czujni. Może to będzie NieR, a może nie. [Śmiech] Tyle mogę na razie powiedzieć.

Co ciekawe, sam Yoko Taro porównał NieR: Automata do nadchodzącego Stellar Blade, stwierdzając, że Stellar Blade to naprawdę niesamowita gra. Dodał, że jest nawet znacznie lepsza niż NieR: Automata.

Czy podzielacie zdanie byłego prezesa Sony? Czy NieR: Automata faktycznie odmieniła japoński rynek gamingowy?