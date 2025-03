Creek and River oraz Bandai Namco zakładają studio skupione na grach mobilnych

Prezes Creek and River, Katsuhito Aoki, skomentował nową inicjatywę w oficjalnym oświadczeniu prasowym:

Creek and River stworzyło URS Games wraz z wspaniałym partnerem, jakim jest Bandai Namco Entertainment Inc. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy bez przeszkód rozpocząć naszą działalność. Jak sugeruje nazwa naszej firmy, będziemy dążyć do tworzenia treści kochanych nie tylko w Japonii, ale i na całym świecie, wykorzystując naszą doskonałą ekspresję postaci, zaawansowaną technologię sieciową oraz wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu.