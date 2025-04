Zwolnienie z pracy przy AAA stało się inspiracją do stworzenia gry o zemście

Jordan Blake, deweloper stojący za grą w pixelartowym stylu o nazwie Vindefiant, przekształcił osobiste doświadczenie zwolnienia z pracy w branży gier AAA w fundament swojej najnowszej produkcji. Jak sam przyznaje, zwolnienie w lutym 2023 roku stało się ostatecznym impulsem do stworzenia prototypu w czerwcu tego samego roku, który ewoluował w pełnoprawną grę Vindefiant. Blake, który porzucił studia uniwersyteckie dla swojej „wymarzonej pracy” w branży gier, po zaledwie pół roku został zwolniony, co skłoniło go do podjęcia ryzyka i rozpoczęcia pracy jako niezależny deweloper na pełen etat.