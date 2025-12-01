Twórcy gier i fani inaczej traktują aktorów dubbingowych. Głos Karlach z Baldur’s Gate 3 nagłaśnia temat

Samantha Beart wspomniała o dziwnym rozłączeniu w gamedevie, co tworzy niepokojącą relację między aktorami głosowymi, a producentami gier.
Samantha Beart, aktorka głosowa wcielająca się w Karlach w Baldur’s Gate 3, zwróciła uwagę na rosnące napięcie pomiędzy aktorami głosowymi, a studiami tworzącymi gry. W rozmowie z serwisem GamesRadar podczas gali Golden Joysticks podkreśliła, że twórcy i fani zupełnie inaczej postrzegają rolę aktorów w procesie powstawania gier.
Aktorka dubbingowa zwraca uwagę na dziwną relację z twórcami gier
Ostatnie lata przyniosły narastające obawy dotyczące wykorzystania AI w zastępstwie prawdziwych aktorów. Niektóre firmy otwarcie rozważają możliwość generowania nieskończenie wielu projetków bez konieczności płacenia ludziom. Paradoksalnie dzieje się to w czasie, gdy gracze jeszcze mocniej doceniają autentyczne, ludzkie interpretacje postaci, czego najlepszym przykładem jest ogromna popularność obsady Baldur’s Gate 3. Samantha Beart wcielająca się w postać Karlach, skomentowała tę sytuację:
Jest dziwny rozdźwięk między podejściem niektórych deweloperów, którzy widzą nas jako element spoza zespołu, a graczami, którzy traktują nas jako twarze gry, trochę jak w filmie i telewizji.
Jak przypomina serwis GamesRadar, stopień zaangażowania aktorów zależy od projektu. Charlie Cox, głos Gustave’a z Clair Obscur: Expedition 33, wielokrotnie podkreślał, że jego praca ograniczała się do krótkich sesji nagraniowych, a ogromna część kreacji postaci to zasługa aktora motion capture, Maxence’a Cazorli. W przypadku Baldur’s Gate 3 sytuacja była zupełnie inna. Obsada pracowała intensywnie zarówno w studiu nagraniowym, jak i na planie motion capture, często konsultując się z scenarzystami i aktywnie współtworząc finalny kształt postaci. Zdarza się również tak, że aktor pojawia się w studiu dosłownie na kilka dni, nagrywa swoją rolę, otrzymuje wynagrodzenie i jest zaskoczony, gdy fani zaczynają pytać go o głębokie motywacje jego bohatera.
Aktorzy głosowi od dawna borykają się z niedocenieniem i to jeszcze zanim menedżerowie niektórych firm zaczęli publicznie twierdzić, że gry “i tak nie mają prawdziwego aktorstwa”. Jedno z takich stwierdzeń padło z ust prezesa Amazon Games. Samantha zwróciła uwagę na to, że aktorów dubbingowych wciąż traktuje się jako zwykłych podwykonawców, choć często bywają silną częścią gry, trafiając na usta wielu fanów. Beart zapytana, jak branża będzie się bronić przed takim sposobem myślenia, powiedziała:
Myślę, że wykorzystujemy media społecznościowe i algorytmy jako broń. Bo wciąż jesteśmy postrzegani jako podwykonawcy przez większość czasu.