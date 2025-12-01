Twórcy gier i fani inaczej traktują aktorów dubbingowych. Głos Karlach z Baldur’s Gate 3 nagłaśnia temat

Samantha Beart wspomniała o dziwnym rozłączeniu w gamedevie, co tworzy niepokojącą relację między aktorami głosowymi, a producentami gier.

Samantha Beart, aktorka głosowa wcielająca się w Karlach w Baldur’s Gate 3, zwróciła uwagę na rosnące napięcie pomiędzy aktorami głosowymi, a studiami tworzącymi gry. W rozmowie z serwisem GamesRadar podczas gali Golden Joysticks podkreśliła, że twórcy i fani zupełnie inaczej postrzegają rolę aktorów w procesie powstawania gier.

Aktorka dubbingowa zwraca uwagę na dziwną relację z twórcami gier

Ostatnie lata przyniosły narastające obawy dotyczące wykorzystania AI w zastępstwie prawdziwych aktorów. Niektóre firmy otwarcie rozważają możliwość generowania nieskończenie wielu projetków bez konieczności płacenia ludziom. Paradoksalnie dzieje się to w czasie, gdy gracze jeszcze mocniej doceniają autentyczne, ludzkie interpretacje postaci, czego najlepszym przykładem jest ogromna popularność obsady Baldur’s Gate 3. Samantha Beart wcielająca się w postać Karlach, skomentowała tę sytuację: