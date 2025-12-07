Legendarna seria fantasy wraca – komiks Thorgal z nowym tomem

To seria szczególnie ważna dla polskich fanów komiksu.
Pod koniec listopada ukazała się nowa odsłona legendarnej serii komiksów fantasy – Thorgal. Seria, stworzona przez belgijskiego scenarzystę Jeana Van Hamme’a i polskiego rysownika Grzegorza Rosińskiego, opowiada o przygodach wikinga, dziecka z gwiazd, które stara się chronić swoją rodzinę przed niebezpieczeństwami mrocznego świata. Thorgal od lat zachwyca fanów połączeniem nordyckiej mitologii, kosmicznych tajemnic i epickich przygód.
Zemsta bogini Skaedhi – 43 tom komiksu Thorgal
Nowy, 43. tom pt. Zemsta bogini Skaedhi, opowiada o poszukiwaniach Zorzy, ukochanej syna Jolana, która niespodziewanie zniknęła z wioski wikingów Północy. Jak czytamy w opisie komiksu:
Tymczasem w zamku Aniela, innego syna Aegirssona, mędrcy ze Wschodu usiłują przeniknąć tajemnicę kamienia bogini Skaedhi. Co łączy obie te sprawy? Jak zwykle w historii o Gwiezdnym Dziecku zagadki mają drugie dno i są związane albo z rozgrywkami bogów, albo z kosmicznym pochodzeniem bohatera...
Obecnie scenariusze Thorgala tworzy Yann Le Pennetier, współautor innych cykli w tym uniwersum, takich jak Thorgal – Louve czy Thorgal – Młodzieńcze lata, a także autor wielu serii przygodowych i fantastycznych. Za rysunki odpowiada Frédéric Vignaux, specjalista od ilustracji historycznych i legendarnych, który doskonale oddaje epicki charakter świata Thorgala. W uniwersum bohatera istnieją też spin-offy, m.in. Thorgal – Kriss de Valnor.
Nowy tom Thorgala jest już dostępny w sprzedaży i można go kupić w sieci sklepów Empik. I tym razem został wydany nakładem wydawnictwa Egmont. Fani klasyki komiksu fantasy z pewnością nie będą zawiedzeni kolejnym epizodem przygód Gwiezdnego Dziecka.
