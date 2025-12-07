Legendarna seria fantasy wraca – komiks Thorgal z nowym tomem

Pod koniec listopada ukazała się nowa odsłona legendarnej serii komiksów fantasy – Thorgal. Seria, stworzona przez belgijskiego scenarzystę Jeana Van Hamme’a i polskiego rysownika Grzegorza Rosińskiego, opowiada o przygodach wikinga, dziecka z gwiazd, które stara się chronić swoją rodzinę przed niebezpieczeństwami mrocznego świata. Thorgal od lat zachwyca fanów połączeniem nordyckiej mitologii, kosmicznych tajemnic i epickich przygód.

Zemsta bogini Skaedhi – 43 tom komiksu Thorgal

Nowy, 43. tom pt. Zemsta bogini Skaedhi, opowiada o poszukiwaniach Zorzy, ukochanej syna Jolana, która niespodziewanie zniknęła z wioski wikingów Północy. Jak czytamy w opisie komiksu: