Legendarna seria fantasy wraca – komiks Thorgal z nowym tomem

Jakub Piwoński
2025/12/07 18:30
To seria szczególnie ważna dla polskich fanów komiksu.

Pod koniec listopada ukazała się nowa odsłona legendarnej serii komiksów fantasy – Thorgal. Seria, stworzona przez belgijskiego scenarzystę Jeana Van Hamme’a i polskiego rysownika Grzegorza Rosińskiego, opowiada o przygodach wikinga, dziecka z gwiazd, które stara się chronić swoją rodzinę przed niebezpieczeństwami mrocznego świata. Thorgal od lat zachwyca fanów połączeniem nordyckiej mitologii, kosmicznych tajemnic i epickich przygód.

Zemsta bogini Skaedhi
Zemsta bogini Skaedhi

Zemsta bogini Skaedhi – 43 tom komiksu Thorgal

Nowy, 43. tom pt. Zemsta bogini Skaedhi, opowiada o poszukiwaniach Zorzy, ukochanej syna Jolana, która niespodziewanie zniknęła z wioski wikingów Północy. Jak czytamy w opisie komiksu:

Tymczasem w zamku Aniela, innego syna Aegirssona, mędrcy ze Wschodu usiłują przeniknąć tajemnicę kamienia bogini Skaedhi. Co łączy obie te sprawy? Jak zwykle w historii o Gwiezdnym Dziecku zagadki mają drugie dno i są związane albo z rozgrywkami bogów, albo z kosmicznym pochodzeniem bohatera...

Obecnie scenariusze Thorgala tworzy Yann Le Pennetier, współautor innych cykli w tym uniwersum, takich jak Thorgal – Louve czy Thorgal – Młodzieńcze lata, a także autor wielu serii przygodowych i fantastycznych. Za rysunki odpowiada Frédéric Vignaux, specjalista od ilustracji historycznych i legendarnych, który doskonale oddaje epicki charakter świata Thorgala. W uniwersum bohatera istnieją też spin-offy, m.in. Thorgal – Kriss de Valnor.

Nowy tom Thorgala jest już dostępny w sprzedaży i można go kupić w sieci sklepów Empik. I tym razem został wydany nakładem wydawnictwa Egmont. Fani klasyki komiksu fantasy z pewnością nie będą zawiedzeni kolejnym epizodem przygód Gwiezdnego Dziecka.

Zemsta bogini Skaedhi
Zemsta bogini Skaedhi

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


