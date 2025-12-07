Sydney Sweeney komentuje udział w głośnej reklamie. Nie czuje się niczemu winna

Za aktorką ciągną się kontrowersje za sprawą tej jednej, niefortunnej reklamy.
Sydney Sweeney po raz pierwszy szerzej odniosła się do zamieszania, jakie wywołała jej reklama przygotowana dla American Eagle. W rozmowie z People aktorka przyznała, że skala oskarżeń, które pojawiły się w sieci, była dla niej kompletnym zaskoczeniem.
Sydney Sweeney o kontrowersjach wokół reklamy jeansów
Przypomnijmy, że kampania opatrzona hasłem „Sydney Sweeney Has Great Jeans” stała się obiektem krytyki, ponieważ część użytkowników zauważyła dwuznaczność – brzmieniowo „great jeans” można odczytać jako „great genes” (dobre geny). To z kolei doprowadziło do absurdalnych porównań reklamy do propagandy o podłożu rasistowskim.
Sweeney podkreśliła, że interpretacje przypisywane kampanii nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Aktorka zapewniła, że nie identyfikuje się z ideami, które internauci zaczęli z nią łączyć, oraz że sprzeciwia się wszelkim formom nienawiści i podziałów. Przyznała także, że jej długie milczenie nie pomogło wyciszyć emocji.
Gwiazda Euforii unikała komentowania sprawy przez wiele miesięcy. Dopiero niedawno przerwała ciszę w rozmowie z GQ, podkreślając, że nie chciała publikować oficjalnych oświadczeń, bo — jak mówi — doskonale zna swoje wartości i nie widzi potrzeby tłumaczenia się z czegoś, co zostało mylnie odczytane.