Sydney Sweeney komentuje udział w głośnej reklamie. Nie czuje się niczemu winna

Jakub Piwoński
2025/12/07 17:30
Za aktorką ciągną się kontrowersje za sprawą tej jednej, niefortunnej reklamy.

Sydney Sweeney po raz pierwszy szerzej odniosła się do zamieszania, jakie wywołała jej reklama przygotowana dla American Eagle. W rozmowie z People aktorka przyznała, że skala oskarżeń, które pojawiły się w sieci, była dla niej kompletnym zaskoczeniem.

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney

Sydney Sweeney o kontrowersjach wokół reklamy jeansów

Przypomnijmy, że kampania opatrzona hasłem „Sydney Sweeney Has Great Jeans” stała się obiektem krytyki, ponieważ część użytkowników zauważyła dwuznaczność – brzmieniowo „great jeans” można odczytać jako „great genes” (dobre geny). To z kolei doprowadziło do absurdalnych porównań reklamy do propagandy o podłożu rasistowskim.

Sweeney podkreśliła, że interpretacje przypisywane kampanii nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Aktorka zapewniła, że nie identyfikuje się z ideami, które internauci zaczęli z nią łączyć, oraz że sprzeciwia się wszelkim formom nienawiści i podziałów. Przyznała także, że jej długie milczenie nie pomogło wyciszyć emocji.

Gwiazda Euforii unikała komentowania sprawy przez wiele miesięcy. Dopiero niedawno przerwała ciszę w rozmowie z GQ, podkreślając, że nie chciała publikować oficjalnych oświadczeń, bo — jak mówi — doskonale zna swoje wartości i nie widzi potrzeby tłumaczenia się z czegoś, co zostało mylnie odczytane.

Głośna sprawa zatoczyła szerokie kręgi nawet wśród amerykańskich polityków. Przedstawiciele administracji Białego Domu określali ją jako przykład kultury unieważniania, a Donald Trump stwierdził, że cała sytuacja… tylko zwiększyła jego sympatię do aktorki.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 17:45

Oh tak, kolejny raz skrajna lewica walczy z problemami które sami sobie uroili. 

Ciekawe ile winy za to wszystko ponoszą skrajnie lewicowi pożyteczni idioci a ile algorytmy social mediów które promują urojenia pożytecznych idiotów. 




