Nie tylko Henry Cavill mógł odejść z Wiedźmina. Inna gwiazda serialu Netflixa również rozważała rezygnację

Może wtedy platforma pokusiłaby się o mały restart serii.

Trzeci sezon był naprawdę trudny dla wszystkich, płakałam, bo chciałam zakończyć ten serial z człowiekiem, który grał mojego przybranego ojca.

Freya Allan, która od ośmiu lat wciela się w Cirillę w serialowej adaptacji Wiedźmina od Netflixa, ujawniła, że mogła nie dotrwać do finału produkcji. W rozmowie z serwisem NME aktorka przyznała, że poważnie zastanawiała się nad odejściem po trzecim sezonie, dokładnie w tym samym momencie, w którym pożegnał się z rolą Henry Cavill.

Po raz pierwszy widziałam, jak mogłoby wyglądać życie z dala od Wiedźmina, a potem odchodzi główny bohater… To było bardzo dziwne. To jest Geralt, z którym dorastałam.

Aktorka dodała, że moment zmiany odtwórcy Geralta okazał się wyjątkowo dezorientujący. Jeszcze w trakcie zdjęć zaczęła zastanawiać się, jak mogłoby wyglądać jej życie zawodowe poza serialem, a tuż potem dowiedziała się, że Cavill żegna się z rolą. Jak wyznała, informację tę usłyszała zaledwie dzień przed oficjalnym ogłoszeniem.

Odejście Cavilla zaskoczyło nie tylko widzów, ale także część obsady. W sieci pojawiały się informacje, że aktor wraca do roli Supermana, zanim DC Studios przeszło reorganizację, a także plotki o możliwych rozbieżnych wizjach dotyczących samej postaci Geralta.

Allan ostatecznie zdecydowała się zostać i jak podkreśla, w kolejnych latach starała się wykorzystać swój czas na planie jak najlepiej. Przejęła też od Cavilla inicjatywę promowania wierności materiałowi źródłowemu, zwłaszcza książkom Andrzeja Sapkowskiego.

Naprawdę chcę dać widzom to, czego oczekują. Widziałam, jak Henry, który był niezwykle obeznany i lojalny wobec książek, zabiegał o to, żeby pewne kwestie znalazły się w dialogach. Kiedy odszedł, zainspirowało mnie to, żeby przejąć tę rolę.

Czwarty sezon Wiedźmina jest już dostępny na Netflix, natomiast piąty wciąż czeka na ogłoszenie daty premiery. Produkcja będzie jednocześnie finałem serialowej sagi opartej na książkach Sapkowskiego.