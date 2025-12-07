Wyprzedaż gier na PC w GOG.com. Gry fantasy i z motywem średniowiecza taniej nawet o 90%

GOG.com nieustannie oferuje nowe promocje na gry przeznaczone na komputery osobiste. Tym razem gracze mogą wybierać spośród gier o tematyce fantasy oraz tych w średniowiecznych klimatach. W ramach wyprzedaży możemy zaoszczędzić nawet 90% na wybranych tytułach.
Gry na PC taniej o 90%. Wyprzedaż gier na GOG.com
GOG.com wystartował z kolejną wyprzedażą gier na PC. To dobra okazja dla miłośników gier o tematyce fantasy i średniowiecznej. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
- Kingdom Come: Deliverance Royal Edition – 33,79 zł (zamiast 169 zł)
- Kingdom Come: Deliverance II – 152,19 zł (zamiast 253,59 zł)
- Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition – 202,89 zł (zamiast 338,09 zł)
- The Settlers 2: Gold Edition – 9,99 zł (zamiast 39,89 zł)
- Settlers 3: Ultimate Collection – 9,99 zł (zamiast 39,89 zł)
- The Settlers 4: Gold Edition – 9,99 zł (zamiast 39,89 zł)
- Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition – 20 zł (zamiast 199,99 zł)
- Middle-earth: Shadow of War – 16,19 zł (zamiast 161,99 zł)
- Cult of the Lamb: Cultist Edition – 54,49 zł (zamiast 108,99 zł)
- Röki – 7,99 zł (zamiast 79,99 zł)
- Against the Storm – 50 zł (zamiast 99,99 zł)
- Outward Definitive Edition – 20,29 zł (zamiast 169 zł)
- Songs of Conquest – 33,39 zł (zamiast 111,19 zł)
- Lords of the Fallen Game of the Year Edition 2014 – 5 zł (zamiast 99,99 zł)
- Memoria – 6,39 zł (zamiast 63,99 zł)
- Tails of Iron – 12 zł (zamiast 99,99 zł)
- Tainted Grail: The Fall of Avalon – 144,09 zł (zamiast 180,09 zł)
- Age of Wonders – 6,89 zł (zamiast 27,50 zł)
- Age of Wonders 4 – 115,99 zł (zamiast 231,99 zł)
- The Wolf Among Us – 24,99 zł (zamiast 49,99 zł)
- Soulbringer – 2,79 zł (zamiast 10,99 zł)
- Tower of Time – 7,19 zł (zamiast 89,99 zł)
- Robin Hood: The Legend of Sherwood – 14,50 zł (zamiast 28,99 zł)
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!