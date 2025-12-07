Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyprzedaż gier na PC w GOG.com. Gry fantasy i z motywem średniowiecza taniej nawet o 90%

Patrycja Pietrowska
2025/12/07 19:00
Świetne okazje w GOG.com.

GOG.com nieustannie oferuje nowe promocje na gry przeznaczone na komputery osobiste. Tym razem gracze mogą wybierać spośród gier o tematyce fantasy oraz tych w średniowiecznych klimatach. W ramach wyprzedaży możemy zaoszczędzić nawet 90% na wybranych tytułach.

Medieval & Fantasy Promo – GOG.com
Gry na PC taniej o 90%. Wyprzedaż gier na GOG.com

GOG.com wystartował z kolejną wyprzedażą gier na PC. To dobra okazja dla miłośników gier o tematyce fantasy i średniowiecznej. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:

Pełna oferta dostępna jest tutaj.

Źródło:https://www.gog.com/pl/promo/20251203_medieval_and_fantasy_promo

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

