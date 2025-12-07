Wyprzedaż gier na PC w GOG.com. Gry fantasy i z motywem średniowiecza taniej nawet o 90%

GOG.com nieustannie oferuje nowe promocje na gry przeznaczone na komputery osobiste. Tym razem gracze mogą wybierać spośród gier o tematyce fantasy oraz tych w średniowiecznych klimatach. W ramach wyprzedaży możemy zaoszczędzić nawet 90% na wybranych tytułach.

Gry na PC taniej o 90%. Wyprzedaż gier na GOG.com

GOG.com wystartował z kolejną wyprzedażą gier na PC. To dobra okazja dla miłośników gier o tematyce fantasy i średniowiecznej. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty: