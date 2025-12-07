Zaloguj się lub Zarejestruj

Większość graczy Baldur’s Gate 3 nawet nie zauważyła, jakie możliwości ma ta postać

2025/12/07 10:30
W swojej przygodzie natknęliście się na maga imieniem Rolan?

Baldur’s Gate 3 wciąż zaskakuje fanów drobnymi detalami, które łatwo przegapić – nawet po dziesiątkach godzin gry. Tym razem gracze odkryli ciekawy sposób, w jaki Larian Studios podkreśliło talent jednego z pobocznych bohaterów. Okazuje się, że mag Rolan dysponuje zestawem zaklęć, których większość użytkowników nawet nie zauważyła. Zwraca na to uwagę cooldown.pl.

Ukryta paleta możliwości maga Rolana z Baldur’s Gate 3

Rolana spotykamy już w pierwszym akcie, gdy kłóci się z rodzeństwem w Szmaragdowym Gaju o dalsze plany. Jako samouk marzy o nauce pod okiem słynnego Lorroakana, co staje się osią jego osobistego wątku. Jego historia może potoczyć się różnie – w zależności od naszych decyzji bohater może zginąć, odejść lub pojawić się później w kluczowych momentach.

Najciekawsze jest jednak to, jak twórcy przedstawili jego umiejętności. Rolan nie korzysta z podręcznikowych wersji czarów – jego zaklęcia zostały „podrasowane”, by oddać charakter czarodzieja uczącego się metodą prób i błędów. Efekty są subtelne, ale wyraźnie wyróżniają go na tle pozostałych magów w grze. Jego defensywne zaklęcia działają intensywniej, ofensywne potrafią zadać zwiększone obrażenia lub oszołomić przeciwnika, a niektóre mają dłuższe działanie niż znane standardy.

Jeden z graczy na Reddit tak komentuje postać Rolana:

GramTV przedstawia:

To taki uroczy i naprawdę świetny detal. Widać, ile serca i namysłu włożono w każdą z postaci.

Co ważne, jeśli Rolan dotrwa do starcia z Lorroakanem i przetrwa konfrontację, może dołączyć do drużyny w finałowych wydarzeniach. Wtedy otrzymuje potężny atak ognisty w unikalnej wersji, która dodatkowo wpływa na uzbrojenie wrogów. Pojawia się także na solidnym, dwunastym poziomie, co czyni z niego naprawdę wartościowego sojusznika. Gracze podkreślają, że to kolejny przykład na to, jak Larian dba o najmniejsze detale. Nawet tak niepozorna postać jak Rolan skrywa w sobie więcej, niż można przypuszczać.

