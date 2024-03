Twórcy emulatora Switcha nie przerazili się pozwem Nintendo. Yuzu odpowiada na zarzuty

Nintendo skierowało do sądu pozew, w którym zarzuca Tropic Haze, że stworzyło oprogramowania umożliwiające „nielegalne obejście szyfrowania oprogramowania Nintendo”. Gigant wydawniczy stwierdził, że dzięki temu ponad milion pirackich kopii gry The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom trafiło na rynek przed premierą.