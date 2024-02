Twórcy Yuzu w opałach. Nintendo pozwało ich za emulator Switcha

Nintendo podjęło kroki prawne przeciwko twórcom emulatora Yuzu . Jest to program umożliwiający uruchamianie gier z konsoli Switch. W pozwie znalazły się zarzuty o łamanie zabezpieczeń konsoli i gier oraz pomoc w rozpowszechnianiu pirackich wersji gier na konsolę japońskiej firmy.

Nintendo domaga się odszkodowania za naruszenie praw autorskich oraz domaga się nakazu zamknięcia emulatora. Nintendo twierdzi, że emulator przyczynił się do rozpowszechnienia wielu tytułów dostępnych na konsolę Switch, w tym również wycieku Tears of the Kingdom. Na dowód podaje liczby z serwisu Patreon, gdzie w czasie premiery tej gry, wsparcie dla Yuzu podwoiło się.

Twórcy emulatora Yuzu pozwani przez Nintendo

Trudno powiedzieć kto wyjdzie z tej batalii zwycięsko, ale sukces Nintendo wcale nie jest przesądzony. Wiadomo, że chce ono uciszyć Yuzu, ale wbrew pozorom to może nie być takie proste, ponieważ twórcy emulatora nie rozpowszechniali treści chronionych prawem autorskim. Pozwy tego typu nie są nowym zjawiskiem i już widzieliśmy wiele pozwów przeciwko twórcom popularnych emulatorów. Jednak nie przyniosły one skutku. Pewne jest natomiast, że dla Yuzu zaczynają się trudne chwile.