W LEGO Horizon Adventures nie zobaczymy mroczniejszych fragmentów z oryginału

Staraliśmy się zachować jak najwięcej historii. Wiele z tego, co dzieje się w świecie, jak zniszczenie starego świata… to dość ciężki temat dla ośmiolatka. Musieliśmy więc znaleźć sposób, by utrzymać ten wątek w opowieści, ponieważ jest on kluczowy dla Horizon, ale nie jest to też coś, na czym się opieraliśmy. Nie znajdziesz niektórych z tych druzgocących odkryć z pierwszej gry – mówi James Windeler, czyli reżyser narracji.