Senua's Saga: Hellblade II nie stało się hitem. Gra sprzedaje się dużo poniżej oczekiwań producentów

Senua’s Saga: Hellblade II trafiła do sprzedaży 21 maja. Datę tę poprzedziły lata podgrzewania atmosfery, zajawek, zwiastunów i wszelkich znanych gierek promocyjnych. Jednak kiedy doszło do premiery, okazało się, że gra nie zachwyca. Może inaczej – zachwyca poziomem oprawy graficznej i pod tym względem jej twórcy wywiązali się z obietnic w 100%. Jeszcze przed premierą, media branżowe ogłosiły ją „jedną z najbardziej zaawansowanych wizualnie gier” i faktycznie tak jest. Jednak mimo tego, gracze nie są nią zainteresowani, potwierdzając, że oprawa graficzna to nie wszystko.

Senua’s Saga: Hellblade II okazało się klapą finansową

Najnowsze dane dotyczące sprzedaży wykazały, że w maju gra radziła sobie na rynku wręcz fatalnie.

Hellblade II to dość krótka gra, oferująca wciągającą historię okraszoną wręcz przełomową grafiką. To wystarczyło, żeby w momencie premiery zebrać dobre oceny. Obecnie znajduje się na Metacritic z wynikiem 80, co jak sami przyznacie, jest naprawdę w porządku wynikiem.