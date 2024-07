EA Sports FC 25 zmierza na Switcha? Nintendo „prawie” potwierdziło

Oprócz tego jest okazja, żeby poznać okładkę FC 25 Ultimate Edition, na której w tym roku znajdują się bardzo znane twarze - Gianluigi Buffon, Aitana Bonmatí Conca, Zinedine Zidane, David Beckham i Jude Bellingham.

Co ciekawe, Powyższy tweet z @EASPORTSFC został zrepostowany przez Nintendo of America, co z pewnością nie jest przypadkiem. Najwyraźniej jest to potwierdzenie, że tegoroczna odsłona trafi na Switcha.