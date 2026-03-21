Twórcy Crimson Desert ulegli presji graczy. Największy problem gry zostanie naprawiony

Pearl Abyss potwierdziło, że pracuje nad aktualizacją, która sterowanie. Twórcy przyznają, że szczególnie użytkownicy korzystający z klawiatury i myszy nie otrzymali doświadczenia na odpowiednim poziomie. Niestety nie podano żadnych szczegółów dotyczących zmian w sterowaniu.
Minęło niewiele ponad 36 godzin od premiery i chcielibyśmy zacząć od szczerego podziękowania wszystkim, którzy grają w Crimson Desert.
Od momentu premiery uważnie wsłuchujemy się w wasze opinie i staramy się na bieżąco ulepszać grę. Zdajemy sobie sprawę, że wielu graczy odczuwa dyskomfort związany ze sterowaniem i obecnie przygotowujemy poprawkę, która ma rozwiązać ten problem. Chcemy również przeprosić użytkowników klawiatury i myszy za niesatysfakcjonujące doświadczenie.
Autorzy podkreślają, że aktywnie analizują zgłoszenia błędów, materiały wideo, transmisje na żywo oraz dyskusje prowadzone przez społeczność. Każda opinia ma pomóc w dalszym rozwoju projektu i szybszym wprowadzaniu poprawek.
Zapewniamy, że traktujemy wasze uwagi bardzo poważnie i pracujemy nad tym, aby jak najszybciej poprawić jakość rozgrywki.
Wygląda jednak na to, że twórcy szybko reagują na krytykę i planują kolejne usprawnienia. Jeśli tempo aktualizacji zostanie utrzymane, Crimson Desert ma szansę poprawić odbiór wśród graczy w najbliższych tygodniach.