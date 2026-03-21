Twórcy Crimson Desert ulegli presji graczy. Największy problem gry zostanie naprawiony

Crimson Desert zaliczyło bardzo mocny start. Pearl Abyss ujawniło, że gra sprzedała się już w nakładzie 2 milionów egzemplarzy. W sieci pojawiły się również niepotwierdzone doniesienia od dwóch deweloperów gry, którzy wyjaśnili, że studio było świadome licznych wad Crimson Desert. Jedną z nich jest nieintuicyjne sterowanie, na które wielu graczy narzeka. Chociaż początkowo Pearl Abyss broniło sterowania, to ostatecznie ugięli się pod presją graczy i zapowiedzieli, że w jednej z przyszłych aktualizacji przerobią ten element gry.

Crimson Desert otrzyma nowe sterowanie

Pearl Abyss potwierdziło, że pracuje nad aktualizacją, która sterowanie. Twórcy przyznają, że szczególnie użytkownicy korzystający z klawiatury i myszy nie otrzymali doświadczenia na odpowiednim poziomie. Niestety nie podano żadnych szczegółów dotyczących zmian w sterowaniu.