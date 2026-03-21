Twórcy Crimson Desert ulegli presji graczy. Największy problem gry zostanie naprawiony

Radosław Krajewski
2026/03/21 19:20
Studio przyznało się do błędu przy projektowaniu tego elementu gry.

Crimson Desert zaliczyło bardzo mocny start. Pearl Abyss ujawniło, że gra sprzedała się już w nakładzie 2 milionów egzemplarzy. W sieci pojawiły się również niepotwierdzone doniesienia od dwóch deweloperów gry, którzy wyjaśnili, że studio było świadome licznych wad Crimson Desert. Jedną z nich jest nieintuicyjne sterowanie, na które wielu graczy narzeka. Chociaż początkowo Pearl Abyss broniło sterowania, to ostatecznie ugięli się pod presją graczy i zapowiedzieli, że w jednej z przyszłych aktualizacji przerobią ten element gry.

Crimson Desert

Crimson Desert otrzyma nowe sterowanie

Pearl Abyss potwierdziło, że pracuje nad aktualizacją, która sterowanie. Twórcy przyznają, że szczególnie użytkownicy korzystający z klawiatury i myszy nie otrzymali doświadczenia na odpowiednim poziomie. Niestety nie podano żadnych szczegółów dotyczących zmian w sterowaniu.

Minęło niewiele ponad 36 godzin od premiery i chcielibyśmy zacząć od szczerego podziękowania wszystkim, którzy grają w Crimson Desert.

Od momentu premiery uważnie wsłuchujemy się w wasze opinie i staramy się na bieżąco ulepszać grę. Zdajemy sobie sprawę, że wielu graczy odczuwa dyskomfort związany ze sterowaniem i obecnie przygotowujemy poprawkę, która ma rozwiązać ten problem. Chcemy również przeprosić użytkowników klawiatury i myszy za niesatysfakcjonujące doświadczenie.

Autorzy podkreślają, że aktywnie analizują zgłoszenia błędów, materiały wideo, transmisje na żywo oraz dyskusje prowadzone przez społeczność. Każda opinia ma pomóc w dalszym rozwoju projektu i szybszym wprowadzaniu poprawek.

Zapewniamy, że traktujemy wasze uwagi bardzo poważnie i pracujemy nad tym, aby jak najszybciej poprawić jakość rozgrywki.

Mimo bardzo dobrego startu sprzedażowego i ponad dwóch milionów sprzedanych egzemplarzy w pierwszej dobie, opinie graczy pozostają mieszane. Najwięcej zastrzeżeń dotyczy właśnie sterowania oraz złożoności niektórych systemów rozgrywki.

Wygląda jednak na to, że twórcy szybko reagują na krytykę i planują kolejne usprawnienia. Jeśli tempo aktualizacji zostanie utrzymane, Crimson Desert ma szansę poprawić odbiór wśród graczy w najbliższych tygodniach.

Źródło:https://insider-gaming.com/crimson-desert-devs-working-on-patch-for-control-issues/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 20:24

Gram obecnie na PC i jakoś klawiatura mi nie przeszkadza. Szybko się przyzwyczaiłem do sterowania. Fakt że nie jest tradycyjne. Ale na bobrą sprawę przyzwyczaiłem się np. do Gothica to taka gra to pikuś. 

Podoba mi się wszystko inne. Więc sytuacja z inwentarzem jest do opanowania. 

Szczerze - byłbym wdzięczny gdyby nie trzeba było tyle z CTRL korzystać. Reszta może być. 




