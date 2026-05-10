To najlepiej sprzedające się gry na PlayStation 5. Crimson Desert i Pragmata pokonane

Sony opublikowało najnowszy ranking najlepiej sprzedających się gier na PlayStation Store i trudno nie mówić tutaj o pewnym zaskoczeniu. Wielu graczy mogło zakładać, że kwietniowe zestawienie zdominują tak głośne produkcje jak Crimson Desert czy Pragmata. Tymczasem oba hity zostały wyprzedzone przez MLB The Show 26.

Baseball i piłka nożna – w to najchętniej grają użytkownicy PS5

To właśnie baseballowa produkcja Sony okazała się najlepiej sprzedającą się grą na PS5 w amerykańskim PS Store. Crimson Desert zajęło trzecie miejsce, a Pragmata uplasowała się tuż za podium. Sytuacja wyglądała nieco inaczej w Europie, gdzie baseball nie cieszy się aż tak dużą popularnością. Tutaj pierwsze miejsce przypadło EA Sports FC 26, a Crimson Desert wskoczyło na bardzo mocną drugą pozycję. Pragmata znalazła się dopiero na miejscu piątym.