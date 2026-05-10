To najlepiej sprzedające się gry na PlayStation 5. Crimson Desert i Pragmata pokonane

Jakub Piwoński
2026/05/10 14:20
Sportowe gry na szczycie listy najlepiej sprzedających się gier w sklepie PS5.

Sony opublikowało najnowszy ranking najlepiej sprzedających się gier na PlayStation Store i trudno nie mówić tutaj o pewnym zaskoczeniu. Wielu graczy mogło zakładać, że kwietniowe zestawienie zdominują tak głośne produkcje jak Crimson Desert czy Pragmata. Tymczasem oba hity zostały wyprzedzone przez MLB The Show 26.

Baseball i piłka nożna – w to najchętniej grają użytkownicy PS5

To właśnie baseballowa produkcja Sony okazała się najlepiej sprzedającą się grą na PS5 w amerykańskim PS Store. Crimson Desert zajęło trzecie miejsce, a Pragmata uplasowała się tuż za podium. Sytuacja wyglądała nieco inaczej w Europie, gdzie baseball nie cieszy się aż tak dużą popularnością. Tutaj pierwsze miejsce przypadło EA Sports FC 26, a Crimson Desert wskoczyło na bardzo mocną drugą pozycję. Pragmata znalazła się dopiero na miejscu piątym.

Jeśli połączyć wyniki z obu regionów, Crimson Desert nadal pozostaje jedną z największych sprzedażowych gwiazd PlayStation 5 ostatnich miesięcy. Gra z tygodnia na tydzień zdobywa coraz większą grupę fanów, przekonując graczy swoim otwartym światem i klimatem wielkiej przygody fantasy. Co ciekawe, część użytkowników PC początkowo narzekała, że sterowanie wydaje się bardziej dostosowane do konsol niż komputerów osobistych. Sukces gry na PlayStation 5 może więc wcale nie być przypadkiem.

Najlepiej sprzedające się gry PS5 w USA:

  • MLB The Show 26
  • Pragmata
  • Crimson Desert
  • NBA 2K26
  • Starfield

Najlepiej sprzedające się gry PS5 w Europie:

  • EA Sports FC 26
  • Crimson Desert
  • Grand Theft Auto V
  • Starfield
  • Pragmata

Sukces MLB The Show 26 i EA Sports FC 26 pokazuje, że gry sportowe wciąż mają na PlayStation 5 ogromnie wierną społeczność, regularnie wracającą do tych serii co roku. Produkcje pokroju Pragmaty czy Crimson Desert generują wielki szum wokół premiery, ale to właśnie gry sportowe najczęściej wygrywają dzięki masowej popularności, trybom online i bardziej „codziennemu” charakterowi rozgrywki.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/ps5-playstation-store-best-selling-game-mlb-crimson-desert-pragmata/

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




